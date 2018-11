Akár új lakást is hozhat a fa alá a csokos hitel

Decembertől a kétgyermekes családok is hozzájuthatnak az állami kedvezménnyel igénybe vehető tízmillió forintos lakáshitelhez, a háromgyermekeseknél pedig 15 millió forintra ugrik a hitelplafon. Ezek a kölcsönök a piaci lakáshitelekhez képest évente 120-180 ezer forintos megtakarítást is jelenthetnek, így 15-20 százalékkal kisebb jövedelem is elég a hitelfelvételhez.