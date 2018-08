Párakapukkal hűtik a haszonállatokat

A tikkasztó kánikula jócskán ad feladatot a gazdáknak is: a haszonállatok nehezen viselik a meleget, a tehenek ilyenkor kevesebb tejet is adhatnak, így őket is párakapukkal hűtik – a növényeket egyszerűen megperzseli a forró levegő, a gyümölcsök közül sok pedig hirtelen leérett.

Egy csémpepusztai telepen párakapu alatt ballagnak a tehenek a fejőcsarnok felé: az állatokra etetés közben is hull a frissítő vízpermet, miközben óriási ventillátorok hűtik a levegőt. A gazdaság vezetője azt mondja: ilyenkor fokozottan figyelnek a tehenek testhőmérsékletének csökkentésére, ugyanis a hőség a tejtermelésen is meglátszik. Ilyen forró napokon egy tehén teje akár 8 literrel is csökkenhet. „A hőség negatív hatásai, először is az étvágy csökkenésben mutatkozik meg, ami majd a tejtermelésen keresztül látszik, hogyha nem megfelelő a tehénnek az energiaellátása, az pedig negatív hatással van a termékenyülésre is. Tehát ezek a június, július augusztusi melegek bizony a vemhesülésre negatív hatással vannak” – mondta Mészáros Ferenc, a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. termelési igazgatója.



Egy békéscsabai farmon is többféleképpen igyekeznek elviselhetővé tenni a hőséget. A csirkék folyamatosan vízpermet alatt vannak, illetve speciális hűtőpanelek segítségével csökkentik a kintről beáramló levegőt. A forróságot nem csak az állatok viselik nehezen: Németh József is inkább a reggeli órákban dolgozik ezekben a napokban. „A gépben sajnos nincsen légkondi, az ajtót nyitva kell hagyni, mert a 35 fokban kibírhatatlan odabenn. Sok folyadékot kell inni, mert különben nem lehet kibírni ezt a hőséget” – mondta Németh József, traktorvezető.

Gulyás figyel egy magyar szürkemarha csordát – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Szakemberek szerint ez az idei nyár legmelegebb hete: szerdán és csütörtökön lesz a legnagyobb forróság, 35 fokkal. Ilyenkor gyakran száraz légköri aszály alakul ki, ami a növényeket sem kíméli. „A levegő páratartalma 30 százalék alá csökken, ugyanakkor a hőmérséklete pedig 30 celsius fok fölé emelkedik és ez a kettő a növényeknél nagyon sokszor hervadást eredményez” – nyilatkozta Erdődiné Molnár Zsófia, az OMSZ meteorológusa.

Már a kukoricákon is látszik az erős napsugárzás hatása: a Nemzeti Agrárkamara mezőgazdaságért felelős alelnöke szerint a vízhiány miatt csökken a növények szervesanyag-előállító képessége, ami jelentős termésveszteséget okozhat. Ezért különösen fontos, hogy a gazdák időben felkészüljenek a szárazságra. A nagy meleg a gyümölcsök érését is felgyorsította, így több helyen már a héten elkezdődik a szüret. De például az alma, a barack és a szilva is gyorsabban érik, a dinnye-szezon pedig – a szokottnál két héttel hamarabb – már véget is ért.