Energetikában és építőiparban nő a cégek száma

Alapvetően gyorsan cserélődnek a cégek Magyarországon, de az irányban nagyok a különbségek ágazatonként. Az idei második negyedévében is nagy volumenben zajlottak a cégalapítások és cégtörlések a cégvilágban.

Mint ahogy az elmúlt években folyamatosan, 2018 második negyedévében is nagy volumenben zajlottak a cégalapítások és cégtörlések a cégvilágban. Ez viszont nem jelenti azt, hogy céginformációs szempontból homogénnek lehet tekinteni a hazai piacot. Az elmúlt évek egyik slágerszektora, az energetika, továbbra is kiemelkedőnek számít cégalapítási szempontból. Nyilvánvalóan a környezetvédelem és a technológiai fejlődés komoly hatással van az ágazatra. Azonban pont a magas tőke és technológiai igény miatt az ágazati szereplők jelentős része nagyvállalatnak számít hazai viszonylatban, mégis az látszik, hogy a kisebb vállalkozások is elszaporodóban vannak a területen – tájékoztatott az Opten Informatikai Kft.

Közölték, a szektorban a viszonylag alacsony cégszám gyors növekedést mutat. A cégszámnövekedést nemcsak a technológiai fejlődés indukálja, hanem a szektor szabályozására is visszavezethető. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy az ágazatban – elsősorban napenergiával kapcsolatban – csoportos cégalapítás zajlik. Egy-egy piacra lépő új tulajdonos sokszor akár 8-10 céget is létrehoz egy időben, ugyanis a kistermelőkre más feltételek vonatkoznak az energiapiacon.

Az energetika vezet

Az energetikára így összességében rendkívül magas cégalapítási index és magas cégfluktuáció jellemző. Mivel a fluktuációt jelentős részben a cégalapítások generálják, így a magas fluktuációs index ez esetben inkább semleges, mint negatív esemény.

