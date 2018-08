Folytatódik a tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés, melynek második ütemében 26 településen épül tanuszoda, illetve 20 településen tornaterem, mindezek mellett 8 teljesen új iskola épül, 20 pedig bővül, míg egy iskola teljes rekonstrukción esik át - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.

2010-hez képest jövőre 606 milliárd forinttal többet fordítanak az oktatásra, 18 milliárd forinttal többet, mint idén, miközben 500 iskolában indultak felújítások, bővítések. Hangsúlyozta: ezek a beruházások több lehetőséget, minőségi feltételeket biztosítanak a mindennapos testneveléshez és a sportoláshoz minden korosztály számára – mondta el. Mint mondta, tavaly 1,2 millió gyermek mozgott mindennap az iskolában, ez azonban további feladatot jelent a kormány számára. Folytatnia kell például az iskolai sportinfrastruktúra fejlesztését, hogy a gyerekek biztonságos és modern környezetben mozoghassanak.

Szabó Tünde – államtitkár

A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Programról (TTT), amelynek keretében országszerte épülnek vagy újulnak meg tornatermek, tanuszodák és komplett iskolák. A program első üteme 2015-ben, a második 2017-ben indult el. Szabó Tünde elmondta: a TTT-program első ütemében 25, a másodikban 26 településen létesül új tanuszoda, hogy tízéves korára minden gyermek biztonságosan megtanulhasson úszni. Eddig már 13 tanuszodát adtak át, most pedig kiválasztották azt a 26 települést, ahol megkezdődhettek az előkészületek. Az új tanuszodákban egységesen egy tanmedence és egy hatpályás, 25 méteres medence kap helyet.



“A program első ütemében 27, a második ütemben 20 új tornatermet építenek, ebből 22-t már átadtak. A tornatermek azonos koncepció alapján, négy típus szerint épülnek meg, alkalmazkodva a helyi igényekhez és a fiatalok létszámához” – mondta az államtitkár. Komplett vadonatúj iskola 5 településen épül, a 24 tanterem-fejlesztésből 16-ot már átadtak. ”Elmondható, hogy ilyen nagy volumenű iskolafejlesztés nem volt az utóbbi 30 évben Magyarországon. A fejlesztés csaknem 200 ezer általános- és középiskolás diákot érint, akiknek tanulókörnyezete korszerűsödik majd” – jelentette ki a politikus.

Szabó Tünde felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány a gyermekes családokat és gyermekeket is segíti az iskolakezdésben, több mint 1 millió gyermek kapja meg ingyenesen a tankönyvét és félmillióan ingyen étkezhet a tanév során. Az egészséges, sikeres jövő kulcsa a gyermekeink kezében van. Ezért a fejlesztések és támogatások tovább folyatódnak idén és jövőre is – jegyezte meg.