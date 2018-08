Tippek családi ház vásárlásához

Az év eddigi legmelegebb hetében mindenki elgondolkozik, hogy milyen jó lenne egy medencés családi ház kertjében enyhíteni a forróság okozta kellemetlenségeken. Vajon mennyire elterjedtek a medencés családi házak? Milyen költségekkel kell számolni és mennyivel ér többet az ingatlanunk?

Változó igényekkel és lehetőségekkel találkozhatunk családi házak esetében a mostani ingatlanpiacon. Az átlagos vagy jól felszerelt házaknál a legtöbb esetben még nem épített, hanem a gyorsabban és olcsóbban telepíthető medencékkel találkozhatnak a vevők. Ezeknek a merev vagy fémvázas medencéknek jóval kisebbek a kezdeti költségei, és igény esetén akár még költöztethető, szállítható is, ezáltal egyáltalán nem biztos, hogy egy későbbi ingatlantranzakció része lesz, így az árat sem befolyásolja jelentősen.

Az ingatlantulajdonosoknak, akik ilyen medencét szeretnének a beruházás költségeinél 50 és 400 ezer forint között kell számolniuk, illetve az évente minimum egyszeri vízfeltöltés és vízcsere, valamint vegyszerköltségek is növelni fogják kiadásaikat – közölte a Duna House.

Az épített medencével rendelkező ingatlanoknál már jelentősebb hatás érzékelhető az árazás terén, de jellemzően ezekben az esetekben is a lakóingatlan és a telek nagysága a legfontosabb ármeghatározó tényező. A Duna House szakértői szerint egy-egy modern, jól felszerelt medence, ha az árban nem is mutatható ki, de nagyban megkönnyítheti az értékesítési folyamatot. A vevők esetében érdemes átgondolni, hogy a medencéknek nem csak a telepítési, hanem fenntartási költségei sem jelentéktelenek.

Medencés családi ház Balatoni kilátással

(Fotó: Duna House Prime/dhprime.hu)

A feltöltési, felfűtési és tisztán tartási kiadások jelentősen befolyásolhatják a megvásárolni kívánt ház rezsi költségét. Épített medencéknél a beruházási költség pár százezer forinttól kezdve a milliós nagyságrendet is elérheti. Az éves működési költséget illetően egy kültéri medencénél 80-100 ezer forinttal érdemes számolni, ami egy beltéri fűtött medencénél több mint félmillió forint is lehet. A költségek legnagyobb része a fűtési és elektromos áram díja, de kalkulálni kell a megnövekedett vízhasználat és a vegyszer költségeivel is.

