A teheneket sem kíméli a nagy hőség

A magas hőmérséklet nem csak az emberek szervezetét viseli meg, de a növények és állatok is nehezen tűrik. A nagy melegben csökken az állatok étvágya, amely miatt például a tehenek jóval kevesebb tejet adhatnak. De egyre több elszáradt, megperzselődött növényt látni – közölte az M1 Híradója.

Párakapukkal, óriási ventilátorokkal és folyamatos vízpermettel próbálják hűsíteni az állatokat több magyarországi gazdaságban. A tehenek esetében például fokozottan oda kell figyelni a testhőmérsékletükre, ugyanis a hőség a tejtermelésen is meglátszik. A forró napokon egy tehén teje akár 8 literrel is csökkenhet.

Szakemberek szerint ez az idei nyár legmelegebb hete, szerdán és csütörtökön lehet a legnagyobb forróság, akár 35 fokot is mutathatnak a hőmérők. A forróságot nem csak az állatok viselik nehezen. Ilyenkor gyakran száraz légköri aszályok alakulhatnak ki, amelyek a növényeket sem kímélik.



Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárkamara mezőgazdaságért felelős alelnöke elmondta: a vízhiány miatt csökken a növények szervesanyag-előállító képessége, amely jelentős termésveszteséget okozhat. Ezért különösen fontos, hogy a gazdák időben felkészüljenek a szárazságra.

A nagy meleg a gyümölcsök érését is felgyorsította, így több helyen már a héten elkezdődik a szüret. De például az alma, a barack és a szilva is gyorsabban érik, a dinnyeszezon pedig – a szokottnál két héttel hamarabbb – már véget is ért.