Egyre többen kötnek utasbiztosítást

A nőknek fontosabb a biztonság utazásuk során: a K&H biztos jövő indexe szerint kilencven százalékuk szokott rendszeresen utasbiztosítást kötni. A férfiaknál 79 százalék az arány. A növekedés az utazási kedv fokozódása mellett annak köszönhető, hogy egyre tudatosabbak az utazók.

Másként vágnak neki az utazásoknak a nők és a férfiak. Az elmúlt három évben külföldre utazó 30-59 éves magyarok 85 százaléka szokott rendszeresen utasbiztosítást kötni. A nők kilencven százalékának volt utasbiztosítása, míg a férfiaknál 79 százalékos volt ez az arány. A nők tehát még elővigyázatosabbak, ha utazásról van szó – derül ki a K&H biztos jövő indexéből.

A részletes eredményekből az is látszik, hogy az érintettek 62 százaléka köt minden esetben utasbiztosítást, 23 százaléka viszont csak a hosszabb és távolabbi utak esetében élt ezzel a lehetőséggel. Az utazók 15 százaléka pedig sosem kötött még utasbiztosítást.

Poggyászlopás, kórházi kezelés

Kaszab Attila, a K&H vezérigazgató-helyettese, a nem-életbiztosításokért felelős vezetője szerint egyre tudatosabbak az utazók, azaz egyre többen gondolnak az utazás előtt a biztosításra is. Fontos, hogy még a néhány napos utazásoknál is érdemes megkötni a biztosítást, mert egy hirtelen jött fogfájás, kéz- vagy lábsérülés kezelése is jelentős kiadást kényszeríthet az érintettekre.

Jelentős kiadást róhat az utazókra egy nyaralás során szerzett sérülés

Fotó: Stockphoto

Az elmúlt három évben külföldön nyaralók esetében egyébként a leggyakoribb káreseménynek a poggyász eltulajdonítása vagy sérülése bizonyult: a megkérdezettek 13 százalékával fordult elő. Betegség vagy baleset miatti kórházi ellátásra az érintettek kilenc, illetve négy százalékánál volt szükség. Valamilyen értéket – például pénzt vagy fényképezőgépet – pedig már kilenc százaléktól loptak el. A megkérdezettek öt százaléka szorult már külföldön jogi segítségre.

