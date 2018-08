Kísérleti program lakótelep-megújításra

Van megoldás a lakótelepi lakások legnagyobb problémáira, a lakások alapterületének bővítésére. A József Attila lakótelepen a kiválasztott lakóház közössége egy ötödik emelet ráépítéséért cserébe liftet kap, a tulajdonosok pedig egy újabb szobával vagy terasszal gyarapodnak.

Budapest egyik legkedveltebb lakónegyede, a József Attila lakótelep megépítése óta alig változott. Az 1957 és 1981 között kiépült lakótelep a különböző építési technikák kísérleti terepé is vált. Van itt tégla, zsaluzott beton, és panelházból is többféle. A József Attila lakótelep most újabb kísérlet színterévé válik, jótékony hatást gyakorolva lakókörnyezetre és ingatlanárakra egyaránt.

Ferencváros önkormányzata tavaly indított tervpályázatot a lakótelep megújítására. Az elkészült pályamunkákat bemutatták az ott lakóknak, így kísérleti jelleggel már jövőre megkezdődhet az első négyemeletes lakóház könnyűszerkezetes elemekkel tervezett kibővítése. A Napfény utcában kiválasztott lakóház közössége egy ötödik emelet ráépítéséért cserébe liftet kap, a tulajdonosok pedig egy újabb szobával vagy terasszal gyarapodnak. A lakások alapterületének bővítése a program egyik fő célkitűzése, mivel a népszerű lakótelep legnagyobb problémája a két-három gyerekes családok számára éppen a kis lakásméret.

Befektető kerestetik

Jelenleg a befektetőt keresik, amely a kialakított plusz lakásokért cserébe finanszírozza a fejlesztéseket. A hozam – ha nem is garantált –, de kecsegtető. A József Attila lakótelepen a lakásárak dinamikusan zárkóztak fel a IX. kerület egészéhez. Az adóhivatal adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint tavaly és idén eddig eltelt időszakában a lakások négyzetméterének átlagára 384 ezer forint volt, 14 százalékkal több, mint 2016-ban.

