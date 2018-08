Fejlesztési cunamit indíthat el az új BMW-gyár

A lakáspiacon kívül az ipari és kiskereskedelmi ingatlanoknál is fejlesztési cunami indulhat Debrecenben és környékén az oda települő BMW-gyár hatására. Az Otthontérkép adatai szerint akár 20-30 százalékkal is emelkedhetnek a lakásárak a következő két-három évben.

A 320 milliárd forintos új BMW-gyár beruházás kezdetben körülbelül ezer munkahelyet teremt Debrecenben, márpedig, ahova emberek özönlenek, ott előbb-utóbb az ingatlanpiac is felpörög. Nem volt ez másként Bács-Kiskun megyében sem, ahol a kecskeméti Mercedes gyár turbózta fel az állóvizet. A lakáspiacon 2016 második negyedévétől kezdve a 283 ezer forint/négyzetméteres ár egy év leforgása alatt 320 ezer forintra emelkedett. Mivel a közelmúltban további bővítést jelentettek be, az árak emiatt is emelkedni fognak, várhatóan legalább ilyen mértékben a következő pár évben.

Kecskeméten tíz évvel ezelőtt mindenki építkezni akart vagy lakást, telket venni, mondván: a németek majd tömegesen fognak odaköltözni és sok magyar is letelepszik. A válság azonban leállította tervezéseket, azok leporolására 7-8 évet kellett várni. Az ottani autógyár mérnökei és szakmunkásai azonban először a bérlakáspiacon jelentek meg, egy körülbelül 80-100 négyzetméteres lakásért havonta 240-280 ezer forintot fizettek. A felsővezetőket és családtagjaikat egy 25-30 házból álló kis lakóparkban helyezték el.

A Mercedes városában jelenleg a 100-130 négyzetméteres, új építésű családi házakért 370-450 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A hasonló nagyságú, 6-10 éves, viszonylag korszerűnek mondhatók esetében nagyobb a szórás, ott 300-400 ezer forint az átlagár négyzetméterenként.

Folyamatos fejlesztések

Győrben, az Audi gyár váltott ki hasonló fellendülést, folyamatos fejlesztéseivel, bővüléseivel a mai napig jelentős hatással van a megye lakásáraira és a vidéki városok között az élre lökte Győrt az árak esetében. 2016 elejétől 2018 elejéig 2 év alatt 65 ezer forinttal növekedtek a négyzetméterárak arrafelé.

Érdemes kicsit visszanézni, egészen a válságig. Győrben a válság miatt csak pár száz lakás készült el az ötezer lakásosra tervezett első nagy lakóparkból. A bukás miatt sok kisebb helyi vállalkozó beérte a 10-20 lakásos társasházakkal. Számottevően megélénkült viszont a bérlakás piac, szinte minden érintett abban reménykedik, hogy a bővülő autógyárban és a beszállítói körnél dolgozók ismét megdobják a keresletet és sikerül hosszabb távra bérbe adni az otthonokat.

