Drónhasználók patthelyzetben

Elérheti a százezer főt is a drónhasználók köre Magyarországon, de közülük elenyésző számban lehetnek azok, akik szabályosan, eseti légtérrel is rendelkeznek. Ez azért problémás, mert annak hiányában a drón által okozott károkat sem téríti a biztosító.

Ma ahhoz, hogy pilóta nélküli légijárművet (azaz drónt, repülőgép-modelleket stb.) reptessen valaki Magyarországon, eseti légteret kell igényelnie, amelyhez legalább harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt be kell nyújtani a kérelmet a Honvédelmi Minisztériumhoz. Sokkal korábban nem is éri meg elkezdeni az ügyintézést, mert a tapasztalatok szerint a hatvan napnál későbbi kezdődátummal igényelt eseti légtereket a hatóság elutasítja azzal az indoklással, hogy a légtérszerkezetre gyakorolt hatás ilyen időtávra nem vizsgálható. Ha közterületen szeretnénk forgatni, képeket készíteni, a felsoroltak mellett az illetékes önkormányzattól (magánterület esetén a tulajdonostól) is szükségünk lehet hozzájárulásra. A sport-, valamint magáncélú tevékenység esetén a vállalkozásoknak még egy lépés kötelező: az eseti légtér igénylésén felül a tevékenységet be kell jelenteni az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére.

Patthelyzetben vannak, akik munkára használnák

„A jelenlegi szabályozás kihívás elé állít mindenkit, aki drónt használna” – mondta el Tuzson Gergely, a Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) elnöke. Mint mondta, nem tesz különbséget magán- és munkahasználat között, a játékboltokban kapható egyszerűbb és a több millió forint értékű, kiváló minőségű felvételt készítő gépek között. Ez főleg azoknak okoz nehézséget, akik munkához használnák, mivel a fotós, videós megbízásokra gyakran pár nappal a munkavégzés előtt kapnak felkérést. Ennyi idő alatt azonban esélyük sincs engedélyhez jutni.”

Légminőségmérő drón. Jelenleg az EU minden országban más szabályok érvényesek a működtetésüke

Fotó: MTI

Jelenleg az Európai Unió minden országban más szabályok érvényesek a pilóta nélküli légijárművek működtetésére, az EU célja azonban, hogy ezekre az eszközökre egységes szabályok vonatkozzanak az Európai Unión belül. A szabályozási keretrendszerről szóló javaslatot az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség készíti elő, amely az Ügynökség honlapjáról letölthető, véleményezhető.

