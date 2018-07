Több cukros üdítőt iszik nyáron a magyar

Jóval több salátát és rengeteg cukros üdítőt teszünk virtuális kosarunkba a forró hónapokban, de zömében ugyanazokat a laktató főételeket választjuk, mint télen – derül ki a Falatozz.hu országos ételrendelő portál felméréséből.

A szervezetünknek másra van igénye a különböző évszakokban, ami az ételfogyasztási szokásainkat is befolyásolja. A nyári hónapokban jobban kívánjuk a friss, könnyed és alakbarát fogásokat, amit a Falatozz.hu felmérése is alátámaszt, miszerint 23 százalékkal több saláta és 31,5 százalékkal több üdítőital kerül a vásárlói kosarakba júniusban, mint az év első hónapjában.

Az italok esetében a rendelési listát a legmelegebb hónapokban is a kóla vezeti, amiből négyszer annyi fogy, mint az ezüstérmes jegesteából, a harmadik helyen pedig a különféle narancsitalok végeztek. Érdekesség a magyarok fogyasztási szokásaiban, hogy míg az energiaitalok a negyedik helyen szerepeltek, az ásványvíz mindössze a hatodik lett a sorban.

Meglepő adat, hogy nyáron, ha csak minimálisan is (5,7%), de többet költünk az étkezésünkre: míg 2018 januárjában az átlagos kosárérték 2609 forint volt, addig júniusban 2757 forintra nőtt az összeg.

Imádjuk a pizzát

A legnépszerűbb ételkategória mindkét megfigyelt időszakban (január és június) egyformán alakult: a listát továbbra is a pizza vezeti, amit a frissensült és a hamburger követ. Ami a magyarok kedvenc főételeit illeti, legyen szó izzasztó kánikuláról vagy jeges hóviharról, a felmérés szerint a gasztronómiai ízlésre az időjárás nincsen különösebb hatással. A legnépszerűbb téli és nyári tételek listája ugyanis többé-kevésbé megegyezik: a legtöbbet rendelt köret a hasábburgonya, főételként pedig előnyben részesítjük a gyros tálat és a rántott sajtot is. a hasábburgonya, főételként pedig előnyben részesítjük a gyros tálat és a rántott sajtot is.

