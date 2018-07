Magyar startup forradalmasítja a fitnesz oktatást

Elindult Európa első online fitnesziskolája. A Mymove.hu fitnesz, aerobik és különböző táncirányzatok edzőit tanítja internetes kurzusok segítségével.

A fitnesz oktatást Magyar startup forradalmasítja. A Mymove.hu nevű startup ötlete, hogy az elméleti és gyakorlati órákat neves szakemberek tartják, akiket videók segítségével követhetnek nyomon a tanulók, de online párbeszédre és személyes találkozásra is lehetőség van. Európa első online fitnesziskolája az okleveles képzések mellett OKJ-s tanfolyamokat is kínál, és ingyenesen kipróbálható.

„Képzéseink elvégzése rugalmas időbeosztással történik, nincsenek kötött időpontok, így bárki igényeihez alkalmazkodunk. Oktatóink között vannak az ország legjobb szakemberei, mint Czanik Balázs, Simon Szimonetta, vagy Konok Zsuzsanna. Az elméleti és gyakorlati órákat videós és szöveges formában is elérik a tanulók, de online párbeszédre és személyes találkozásra is lehetőség van” – mondta Gyöngyösi Szilvia, a Mymove.hu ügyvezetője, aki kiemelte: fejlesztéseiknek köszönhetően az oktatóprogramot tableten, mobiltelefonon és számítógépen is lehet használni.

Működik e-learning is

Az online fitnesziskolában kezdő és profi edzők is találnak maguknak szóló okleveles képzéseket, sőt fitness instruktor, sportoktató és aqua tréner OKJ-s tanfolyamokat is indítanak – igaz, ezeket csak részben e-learning formájában.

Bővebben atémáról itt olvashat.