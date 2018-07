Kiemelkedően magas a cégalapítási kedv

Továbbra is a termelési volumen növekedése és erős cégalapítási kedv jellemzi az építőipart, ahol 1187 új cég jött létre Magyarországon 2018 második negyedévében.

Az építőiparban 1187 új cég jött létre Magyarországon 2018 második negyedévében, ami ugyan hat százalékkal elmarad az első negyedéves értéktől, de 12 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakánál. A magas cégalapítási szám annak fényében különösen kiemelkedő, hogy a 2012-2016 közötti időszakban csak 600-700 új építőipari cég jött létre negyedévenként.

„A magas cégalapítási érték mellett csupán 998 cégtörlés történt az ágazatban, aminek következtében a cégek száma dinamikusan növekszik, és ezzel az építőipar erősen kiemelkedik a többi ágazat közül” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. A cégtörlések száma abból a szempontból is érdekes, hogy egy éve teljesen konstansnak tekinthető. Ez igen meglepő egy olyan turbulens és érzékeny ágazatban, mint az építőipar.

Ettől persze még nem lesz egészséges az ágazat, a cégtörlési arány és a cégfluktuáció igen magas a cégek számához viszonyítva. Csak 2018 második negyedévében az építőipari cégek öt százaléka ellen indult végrehajtás, 192 esetben indult felszámolási eljárás az ágazat szereplői ellen. A kifizetetlen számlák aránya továbbra is magas. Ezzel együtt az ágazat termelési volumene továbbra is szépen alakul, áprilisban és májusban 14-15 szézalékos növekedés volt tapasztalható az előző év azonos időszakához mérten, igaz némi elmaradás tapasztalható a 2018 eleji csúcsértékhez képest. Van is hova fejlődni az ágazatnak, ezzel a termelési szinttel Magyarország az EU-s lista vége fele található.

Túlfűtött az építőipar

Az ágazat jövője ugyanakkor még távolról sem nevezhető kiszámíthatónak. Nagy kérdés, mi fog történni 2020 után, amikor az EU-s pénzek erős csökkenésére van kilátás és az állami szerepvállalásban is átalakulás várható. „Bármennyire túlfűtöttnek is tűnik jelenleg az építőipar, ez jelentős részben mesterséges hatások eredménye, és csak kisebb részben a versenyszféra önálló teljesítménye” – mondja az Opten szakértője.

