Döntés előtt a család: méregdrága albérlet vagy hitel 20 évre

Szerda este hozták nyilvánosságra az idei felsőoktatási ponthatárokat, azóta pedig valóságos roham indult az albérletekért. Ilyenkor szinte percek alatt elkelnek a legjobb kiadó ingatlanok. Az elmúlt években jócskán megnőttek a bérleti díjak, éppen ezért egyre többen döntenek úgy, hogy inkább hitelt vesznek fel és lakást vásárolnak – közölte az M1 Híradója.

Július utolsó heteiben, a ponthatárok kihirdetésével valósággal roham indul az albérletekért. Szakértők szerint ilyenkor annyira pörög a piac, hogy a diákoknak érdemes már kaucióval a zsebben érkezniük a lakás megtekintésére. A jó ajánlatok ugyanis néhány óra alatt is elkelhetnek.

Tavalyhoz képest viszont több albérlet közül lehet válogatni. A fővárosban például július közepén – egyik napról a másikra – 2300 kiadó ingatlant hirdettek meg, ami 16 százalékkal több az egy évvel korábbihoz képest.



A legdrágább a belváros

Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten az átlagos bérleti díj 150 ezer forint, de az egyes kerületek között több tízezer forint eltérés is lehet. A legdrágább a belváros, ott átlagosan 248 ezer forintot kel fizetni havonta. Az egyetemi városrészekben, például a IX. kerületben 125 ezret, míg a XI. kerületben 133 ezer forintot kérnek a kisebb panellakásokért. A téglalakások viszont ennél 20-30 ezer forinttal drágábbak.

Az egyetemvárosok közül Debrecenben a garzon lakásokat 80 ezer forinttól lehet bérelni. Szegeden 74 ezer forintról indulnak a díjak, míg a pécsi lakásokért átlagosan 94 ezer forintot kérnek a főbérlők.

Sokat fejlődött a panelállomány minősége

Idén várhatóan többen keresik majd a panellakásokat, részben azért, mert olcsóbbak, részben pedig azért, mert az ingatlanok minősége sokat javult az elmúlt években. Balogh László, az ingatlan.com vezetői gazdasági szakértője az M1-en arra is felhívta a figyelmet, hogy a bérleti díjak azért is emelkednek évről évre, mert a fizetések is folyamatosan nőnek.

Egy 130 ezer forintos budapesti albérletre 5 év alatt csaknem 8 millió forintot kell kifizetni. Szakértők azonban a díjak további emelkedésére számítanak. Trencsán Erika, a bankracio.hu ügyvezetője szerint ezért egyre több család dönt úgy, hogy inkább hitelt vesz fel és saját lakást vásárol.

Elmondta, ha egy 25 millió forint értékű lakást szeretne valaki megvásárolni, ahhoz maximálisan 20 millió forint hitelösszeget lehet igényelni. Ha ezt egy 15-20 éves futamidőre igénylik meg, akkor a havi törlesztőrészlet megegyezik a bérleti díjak átlagos mértékével. Hozzátette, a költséget tovább lehet csökkenteni, ha plusz lakótársat keresnek maguk mellé.

Szakértők szerint a kiadó lakásokért induló roham egy-két hétig tart. A kollégiumi férőhelyek kihirdetése, vagyis augusztus közepe után viszont újra felpörög az albérletpiac az egyetemvárosokban.