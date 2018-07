Újabb mélyponton a munkanélküliség

Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyedévben, újabb mélypontra, 3,6 százalékosra esett a munkanélküliségi ráta, amely egy év alatt 0,7 százalékponttal csökkent – közölte a ststisztikai hivatal.

A munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 31 ezerrel, 165 ezerre apadt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyedévben, újabb mélypontra, 3,6 százalékosra esett a munkanélküliségi ráta, amely egy év alatt 0,7 százalékponttal csökkent – hozta nyilvánosságra pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Közölték, az előző 3 hónapos időszakkal, március-májussal összevetve 0,1 százalékponttal csökkent a munkanélküliek aránya.

A 15-24 évesek munkanélküliségi rátája 1,5 százalékponttal, 9,5 százalékra csökkent, de a munkanélküliek mintegy ötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 éves legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal, 3,3 százalékra, az 55-74 éves időseké 1,5 százalékponttal, 2,1 százalékra mérséklődött.

A 15-74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 12 ezerrel, 88 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,5 százalékponttal, 3,5 százalékra mérséklődött. A munkanélküli nők száma 19 ezerrel, 77 ezerre, a munkanélküliségi ráta pedig 0,9 százalékponttal, 3,7 százalékra csökkent. A munkanélküliségi ráta Észak-Alföldön volt a legmagasabb, 6,4 százalékos, míg Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb 1,6 százalékos.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 14 százalékkal, 241 ezer főre csökkent.

Négy százalék alatt maradhat a munkanélküliségi ráta

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője elmondta, az adat megfelelt az általunk vártnak, és kissé alacsonyabb lett a 3,7 százalékos Bloomberg piaci konszenzusnál. Az előző három hónapos gördülő időszakhoz (március-május) képes további 0,1 százalékponttal csökkent a mutató. Az aktivitási ráta tovább emelkedett április-júniusban, 62,2-ről, 62,4 százalékra, míg a foglalkoztatási ráta 60,2 százalékon állt az időszakban.

Hangsúlyozta, a fenti adatok alapján a hazai munkapiac feszessége még tovább nőtt az időszakban, amihez az évnek ebben a szakaszában a szezonális hatások is hozzájárultak.

Az elemző úgy vélte, az őszi hónapoktól a szezonális tényezők várhatóan már kevésbé lesznek támogatóak, ennek ellenére úgy látják, hogy az elsődleges munkaerőpiac mostani feszített helyzete miatt a továbbiakban is 4 százalék alatt maradhat a munkanélküliségi ráta. A feszített munkaerőpiac, az alacsony munkanélküliség a nominális bérek emelkedésében is tükröződik, ami tehát azt sugallja, hogy a bérkiáramlás továbbra is erős maradhat. A fentiek alapján úgy ítélik meg, hogy a gazdasági növekedés legfontosabb hajtóereje a lakossági fogyasztás lesz az idén. Becslésük szerint az idei évben 4 százalékkal nőhet a magyar GDP.