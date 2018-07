Együttműködési megállapodást kötött az F. Segura és az MTA SZTAKI

Együttműködési megállapodást kötött a spanyol járműipari alkatrészgyártó F. Segura Hungária Kft. és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) az Ipar 4.0 keretében, a cég szolnoki gyárában induló digitalizálási folyamatról csütörtökön a Tisza-parti városban.

Lipták-Fegó László, az F. Segura Hungária Kft. szolnoki gyárának igazgatója az aláírás után elmondta: a projekt a Segura eddigi tízéves, csaknem 16 milliárd forintos fejlesztési programjának újabb lépése, amely további 4 milliárd forintos beruházással fog megvalósulni három-négy év alatt.

Az igazgató nagyon fontos lépésnek nevezte az ipar digitalizációját a jelenlegi magyar munkaerő-piaci helyzetben, amely hozzájárul a még hatékonyabb, költségtakarékosabb munkavégzéshez, a termékfejlesztéshez, és segít a gyorsabb piacra jutásban is.

Emlékeztetett: a Segura már tíz évvel ezelőtt is termelési referenciaközpont kialakításában gondolkozott, akkor és azóta is vadonatúj gépekkel, installációkkal, berendezésekkel látta el a gyárat. A most következő beruházás célja, hogy technológiai referenciaközponttá váljon a magyar gyár a Segura-csoporton és Közép-Kelet-Európán belül is.

Lipták-Fegó László elmondta: a projekt első szakaszában a jelenleg piacon lévő, általuk használt eszközöket felhőalapú rendszerekkel kapcsolják össze. A második, szintén még az idén megvalósuló lépésben bevezetik a már piacon létező egyéb eszközöket, például a termeléstervezést, a raktárkezelési rendszereket, a kiterjesztett valóság alkalmazását a karbantartásban.

A harmadik lépésben az újabb technológiákat aknázzák ki, ilyen például a „dolgok internete”, a felhőhöz kapcsolódó érzékelők, adatgyűjtő rendszerek, valamint az önvezető járművek alkalmazása a logisztika területén.

Az igazgató kiemelte: a munkavállalóknak komoly képzésekre lesz szükségük az eszközök használatához, karbantartásához és a lehetőségek teljes mértékű kiaknázásához.

A szolnoki cégnél már több mint ötszáz ember dolgozik, saját állományban több mint négyszáz, bérelt állományban mintegy száz ember. A dolgozók száma duplájára nőtt az elmúlt év január óta – jegyezte meg.

Lipták-Fegó László az MTI-nek elmondta: a cég legnagyobb partnere a Ford, a Volvo, a Mercedes-csoport, a Volkswagen-csoport egyes tagjai, és nemrég kezdtek együttműködni a Jaguár Land Roverrel.

A cég évente mintegy 30-40 millió alkatrészt gyárt, különféle motorokhoz, autókarosszéria elemekhez tartozó fém alkatrészeket, szetteket és szerelvényeket – tájékoztatott.

A nyilvános cégadatok szerint az F. Segura Hungária Kft. adózott eredménye mintegy 3,1 millió euró (több mint 1 milliárd 30 millió forint) volt 2017-ben, egy évvel korábban 1,8 millió eurót (612 millió forintot) tett ki. Az értékesítés nettó árbevétele tavaly csaknem 62 millió euróra (20,1 milliárd forintra) nőtt az előző évi mintegy 29 millió euróról( 9,54 milliárd forintról).