Adómódosítások lépnek életbe az idén

Megjelent a Magyar Közlönyben az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvény, amelynek fókuszában az adócsökkentés és a radikális egyszerűsítés áll. A jogszabály jellemzően a jövő évi adóváltozásokat tartalmazza, azonban számos rendelkezése már idén hatályba lép.

Az adóváltozásokról szóló törvény számos rendelkezése már idén hatályba lép. Az egyszerűsítés érinti a vámigazgatási eljárást is, ugyanis az eddig párhuzamosan alkalmazandó vámigazgatási és eljárási bírság közül, az utóbbi megszűnik, szerepét a mulasztásos jellegű vámigazgatási bírság veszi át. Tekintettel arra, hogy ezek a szabályok a kihirdetést követő 15. napon lépnek hatályba, ezért augusztus 9-től a mulasztásért, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogsértésekért már csak vámigazgatási bírságot szab ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – tájékoztatott a Pénzügyminisztérium (PM).

Közölték, a bevándorlási különadó szabályai – a kihirdetést követő 31. napon – augusztus 25-én lépnek hatályba. Ezért azoknak a szervezeteknek, amelyeknek még nincs adószámuk, de bevándorlási különadó köteles tevékenységet folytatnak, be kell jelentkezniük a NAV-nál.

A 2018. január 1-től megszerzett, a jogviszony megszűntetésével kapcsolatos jövedelmek után már nem kell 75 százalékos különadót fizetni.

Kiva, jövedéki adó

Még több cég választhatja a kisvállalati adót jövőre, ugyanis a bevételi értékhatár 500 millió forintról egymilliárd forintra emelkedik. Azért, hogy az érintettek már 2019. január 1-től a teljes évre választhassák a kivát, december 1-én lépnek hatályba a kedvező rendelkezések.

Szeptember 1-jétől emelkedik a cigaretta és a fogyasztási dohány jövedéki adója, de még ezzel – a dobozonként átlagosan harminc forinttal – sem érjük el az európai uniós minden tagállamra kötelező adóminimumot, ezért további emelésre van szükség: 2019. január 1-jétől és 2019. július 1-jétől.

Jövőre az UHT és az ESL tej áfája is öt százalékra csökken, amellyel húszmilliárdot spórolhatnak a családok

Jövőre is folytatódnak az adócsökkentések. A friss tejek után 2019. január 1-jétől az UHT és az ESL tej áfája is a legalacsonyabb mértékű – öt százalékos – lesz, amellyel húszmilliárdot spórolhatnak a családok. A nyugdíjas munkavállalók, illetve az őket foglalkoztató vállalkozók is jobban járnak jövőre, ugyanis az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni. Ugyanis a saját jogú nyugellátásban részesülő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló mentesül a tíz százalékos nyugdíjjárulék és a négy százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól, és a foglalkoztató mentesül az e jogviszonyra őt terhelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól is.

A PM közölte: jelenleg mintegy hetvenezren dolgoznak nyugdíj mellett, számuk a kedvező adószabályok miatt jövőre jelentősen megnőhet. Továbbá csökken a motorkerékpárok regisztrációs adója. Az online fizetések ösztönzése érdekében pedig húszezer forintig minden lakossági átutalás mentesül az eddigi 0,3 százalékos pénzügyi tranzakciós illeték alól.

Öt adófajta szűnik meg

Az egyszerűsítés jegyében öt adófajta szűnik meg. A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos különadót már idén sem kell megfizetni. Jövő január 1-től megszűnik a hitelintézeti különadó és a kulturális adó. A baleseti adó a biztosítási adóba, és az eho (egészségügyi hozzájárulás) pedig a szociális hozzájárulási adóba olvad. Emellett egyszerűsödik a cafetéria-rendszer is.

Az egyszerűsítések a magánszemélyek nyilatkozattételi és bevallási kötelezettségét is érintik. Egyrészt lehetővé válik, hogy az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az adóelőleg megállapításához szükséges nyilatkozataikat – például családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, személyi kedvezmény – egy erre a célra létrehozott online felületen tegyék meg. A nyilatkozatokat a NAV a kifizetők felé továbbítja a magánszemély rendelkezése alapján. Másrészt 2019-től az egyéni vállalkozók számára is elkészíti az adóhatóság a bevallási tervezetet, melyet a vállalkozók a vállalkozásukhoz kapcsolódó, adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal egészíthetnek ki. Ezzel összefüggésben az egyéni vállalkozók bevallási határideje is az adóévet követő május 20-ára tolódik ki.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény ezen a linken érhető el.