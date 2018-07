Több, de drágább albérlet verseng a diákokért

A fővárosban egy év alatt 16 százalékkal nőtt az elérhető albérletek száma a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése előtt, és a többi egyetemvárosban is bővült a kínálat. A bérleti díjak tavalyhoz képest a legtöbb helyen enyhén emelkedtek. Budapesten az átlagos bérleti díj 150 ezer forint. Pécsett, Debrecenben és Szegeden a kisebb lakásokért 74-85 ezer forintot kell adni, a nagyobbakért 100-106 ezer forintot.

Minden évben a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése jelenti a nyári albérletszezon indulását, erre az idén július 25-én szerdán kerül sor főként az egyetemvárosokban, köztük Budapesten, Szegeden, Pécsen, Miskolcon és Debrecenben. Ebben az időszakban a kereslet, a kínálat és az árszint is napról-napra változik, ezért az ingatlan.com több mint 25 ezer hirdetés alapján országos albérletkörképet készített a kínálati piacon elérhető bérleti díjakról.

A befektetők miatt nagyobb kínálat várja a diákokat

Az Ingatlan.com elemzése szerint Budapesten a tulajdonosok a ponthatárok kihirdetése előtt július közepén több mint 2300 kiadó lakást hirdettek meg a leendő bérlőknek. Ez a múlt év azonos időszakához képest 16 százalékkal nagyobb kínálatot jelent, de a közvetítők kínálatát is figyelembe véve Budapesten több mint 8300 kiadó lakóingatlan közül válogathatnak a fiatalok.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, a kínálatbővülés ellenére az árak néhány százalékkal emelkedtek a különböző kerületekben. Az országos kínálat is kilenc százalékkal bővült, jelenleg több mint 13 ezer kiadó lakóingatlan áll az albérletkeresők rendelkezésére. A kínálat bővülése annak is köszönhető, hogy az alacsony kamatkörnyezet miatt az elmúlt években rengeteg befektető vásárolt ingatlant kiadási céllal, akik jellemzően a felvételi ponthatárok ismertetése idején hirdetik meg ezeket.

Alternatívát jelenthet a diákok számára, ha többen összeállnak és egy, akár 3-5 szobás lakást vesznek ki közösen

Fotó: Shutterstock

A kereslet és a kínálat élénküléséhez Balogh László szerint ezekben a hetekben az is hozzájárul, hogy a legtöbb bérleti szerződést egy éves határozott időre kötik, így azok is most keresnek kiadó lakást, akik évek óta az adott városban tanulnak vagy már be is fejezték felsőoktatási tanulmányaikat.

