Nem spórolunk a nyugdíjas éveinkre

Egyre tovább élünk, de mégsem teszünk félre idősebb korunkra, így a most aktív magyaroknak várhatóan a nyugdíj mellett is keményen dolgozniuk kell majd a tisztességes megélhetésért – legalábbis erre engednek következtetni az OTP Öngondoskodási Index eredményei és a társadalmi trendek.

A társadalmi trendek és az OTP Öngondoskodási Indexe eredményei alapján a magyarok egyre hosszabb életre számíthatnak, mégsem tesznek félre az idősebb korukra, ezért várhatóan a nyugdíjkorhatár betöltése után is dolgozni kényszerülnek majd. Az OECD adatai szerint a fejlett társadalmakban, így Magyarországon is folyamatosan nő a 65 év felettiek aránya az aktív korúakhoz képest. A KSH szerint ennek egyik legfőbb oka, hogy az elmúlt években mintegy öt százalékkal nőtt a várható élettartam], míg a nyers születési arányszám továbbra is az 1,6-os EU átlag alatt mozog. Ez hosszú távon oda vezethet, hogy ha nem változik, akkor a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik.

Az OTP Öngondoskodási Indexe szerint a magyar munkavállalók tisztában vannak a várható nehézségekkel, ám ennek ellenére keveset tesznek, amivel javíthatnák a majdani időskori életszínvonalukat. Évről-évre nő a válaszadók között azok aránya, akik úgy gondolják, elérik majd a nyolcvan éves kort, valamint a megkérdezettek háromnegyede arra is számít, hogy az állami nyugdíja nem lesz elegendő a kiegyensúlyozott megélhetéshez.

Sokan tervezik úgy, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is dolgoznak, így biztosítva a megfelelő anyagi hátteret

Fotó: Shutterstock

Mindezek ellenére a magyarok fele jelenleg nem rendelkezik semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással, és a válaszadók mindössze 11 százalékalátja úgy, hogy egyéb vagyona elegendő lesz időskori szükségletei fedezésére. A megkérdezettek több mint fele épp ezért gondolja úgy, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is folytatnia kell majd a munkát – ezzel biztosítva a megfelelő anyagi hátteret.

Bővebben a témáról itt olvashat.