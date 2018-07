A biztonságos növekedés költségvetéséről szavaz a parlament

A jövő évi költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, erről szavaz az Országgyűlés pénteken – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 csatornán, illetve a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A 2019-es költségvetés két fő csapásiránya a biztonság és a növekedés. Tovább csökkennek az adók: míg a baloldali kormányok idején 27 százalékos volt a munkaadói adó, jövőre 17,5 százalékra mérséklődik, ami növeli a mozgásterét a vállalkozásoknak a béremelések vonatkozásában. Az ápolók béremelkedése összességében 65 százalék, de a rendvédelmi dolgozók és egyes állami vállalatok alkalmazottai is többet vihetnek haza jövőre – ismertette a politikus.

Bővülnek a családtámogatások, a kétgyermekesek adókedvezménye már havonta 40 ezer forint. Több pénz jut óvodai fejlesztésre, és nő az óvodák normatív támogatása, és folytatódik az otthonteremtési program. Kiemelt cél még a biztonság, a közbiztonság, a határvédelem, a védelempolitika, ezekre a feladatokra is több mint 100 milliárd forinttal több jut, ahogy hasonló nagyságrendű az egészségügyi büdzsé gyarapodása is – mondta Dömötör Csaba.

Az adócsökkentés a gazdaság teherbíró képességével arányos, az adó egykulcsos marad, minden kiemelt területre több jut, amihez pedig a 4 százalékos tervezett növekedés teremti meg a feltételeket – fűzte hozzá.

Tekintettel arra, hogy a világgazdaságban sokasodnak a válságjelek – kereskedelmi háború, kamatemelés, munkanélküliség van a nagyvilágban –, a 2019-es magyar költségvetés központi tartaléka 50 százalékkal nő – mondta.

Minden adott ahhoz, hogy ma elfogadhassa a parlament a jövő évi költségvetést, ami kiszámíthatóságot jelent a gazdasági szereplőknek és a családoknak is – fűzte hozzá Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A kormánypárti politikus megjegyezte: ezt a költségvetést még az ellenzék is megszavazhatná, hiszen azokra a területekre is több jut, amelyeket az ellenzék gyakran emleget, így például az egészségügyre, a környezetvédelemre és a kultúrára.

Az elmúlt hetek diplomáciai nagyüzemével, illetve a magyar miniszterelnök izraeli látogatásával kapcsolatban Dömötör Csaba azt emelte ki: míg Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, addig Nyugat-Európában egyre csak nő a több millió migráns miatt.