Szigorú szabályokhoz kötött a diákmunka

Az égető munkaerőhiány miatt egyre nő azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek diákokat alkalmaznak. Van olyan, amely csak a nyárra, de sokan hosszabb távon is dolgoznak diákokkal. Azt azonban kevesebben tudják, hogy a diákmunka szigorú szabályokhoz kötött, a vállalatok pedig könnyen bajba kerülhetnek, ha nem tartják szem előtt az előírásokat.

„A munkaerőpiacon tapasztalható túlkereslet miatt egyre több lehetőség közül válogathatnak a középiskolások és az egyetemi vagy főiskolai hallgatók. A klasszikusnak számító turizmus és vendéglátás mellet az autóipartól, a kereskedelmen át rengeteg állás szól kimondottan diákoknak. A skála széles: úszómestert, HR-gyakornokot, szoftverfejlesztőt, recepcióst is egyaránt keresnek a vállalatok” – mondta Juhász Csongor, a piacvezető HR-szolgáltató Prohumán ügyvezető igazgatója.

A szakember tapasztalatai szerint a diákok nyári foglalkoztatására vonatkozó szabályokkal sokszor kevésbé vannak tisztában a cégek, mint a felnőttekre vonatkozó előírásokkal. „A vállalatok számára több szempontból is előnyős lehet, ha diákokkal dolgoznak. A fiatalok általában beszélnek idegen nyelveket, motiváltak, és a nyári munka után akár hosszú távú együttműködés is kialakulhat a diák és a cég között. Anyagi előnyei is lehetnek mindennek. A diákmunka biztonságos és kedvezményekre jogosító módja a diákszövetkezeten keresztül történő alkalmazás, ez esetben számos adókedvezmény is jár a munkáltatónak. Ilyenkor nem kell szociális és szakképzési hozzájárulást, rehabilitációs járulékot fizetni, nincs fizetett szabadság, betegszabadság vagy táppénz, így jelentős megtakarítás jelentkezik a diákok alkalmazása esetén” – fejtette ki Juhász Csongor.

Szerinte a diákok bevonása, ha csak időszakosan is, sok vállalat számára jelenthet megoldást a munkaerőhiányból fakadó problémákra, de csak akkor, ha tisztában vannak az erre vonatkozó szabályokkal.

Csaknem százezer diák dolgozott

Tavaly összesen 93 800 diák dolgozott a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) tagszervezetein keresztül. Vannak, akik állandó munkaviszonyban és olyanok is, akik csak nyáron dolgoznak.

