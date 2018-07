Az egyetemi ponthatárok húzzák az albérletek árát

Kevesebb, mint egy hét múlva hirdetik ki az egyetemi ponthatárokat. A tapasztalatok alapján ettől a naptól kezdve szeptemberig 15-20 százalékos albérleti áremelkedés várható.

Pont Ott Parti néven országszerte ponthatár-váró bulikat rendeznek a leendő egyetemistáknak július 25-én. Ezen a napon hivatalosan közlik, melyik felsőoktatási intézménybe milyen pontszámokkal lehet bekerülni. A fővárosban egy a Hengermalom melletti szórakozóhelyen várható izgalom és fergeteges buli, néhányaknak persze talán egy kis sírás.

A vidéki egyetemi várásokban is lesz ponthatár-váró rendezvény: Pécsett például a Széchenyi téren, míg Zalaegerszegen a BGE kampuszán. Az Eduline online portálon részletes előzetes számításokat is lehet találni. Fontos azonban tudni: az elmúlt években többször volt példa arra, hogy az előzetes ponthatárokon változtattak, a legtöbbször a jelentkezők száma és teljesítménye miatt pár ponttal emelkedett a limit. A felvételizők SMS-ben is kapnak értesítést arról, hogy hová vették fel őket.

Jellemzően nem olcsó mulatság az albérlet. Dalos Mariann, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője szerint, ha valaki teheti, érdemes megfontolnia a lakásvásárlást is, akár részben hitelből. Egy havi 120 ezer forintos albérletre négy és fél éves egyetemi képzés alatt hat és félmillió forintot költ a bérlő, persze, ha időközben nem emelkedik a bérleti díj. Ha ez az összeg részben vagy egészben rendelkezésre áll, lakáshitellel kiegészítve már meg is lehet venni egy garzonlakást. Ami mindig jó befektetés marad, értékét megőrzi, diploma megszerzése után könnyen el lehet adni, vagy akár bérlakásként is hasznosítható – fogalmazott.

Pécsett a leginkább keresett 45-55 négyzetméter közötti lakások bérleti díja havi 70 és 170 ezer között mozog, amihez persze még hozzájön a rezsi is. A legolcsóbb a keleti városrész, aztán a Kertváros, majd Uránváros, és legmagasabbak az árak a Belvárosban és az Egyetemvárosban. A környező településeken jellemzően nagyon olcsó, havi 20-40 ezer forintos albérleteket lehet találni. Mivel a lakáskiadás jó üzlet és biztos befektetés, sokan keresnek megvételre kiadható ingatlant.

Pécsett az eladási árak folyamatos emelkedése figyelhető meg, persze városrészenként, ingatlan-típusonként más-más mértékben. Egyetemvárosban a panellakások árai négyzetméterenként 250-300 ezer forint körül alakulnak, míg az új építésű lakások négyzetméter árai elérhetik a 400-600 ezer forintot is.

