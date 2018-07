Simple: majdnem 147 évnyit parkoltak

Rekord félévét zártak az OTP Mobil fizetési megoldásai. A vállalat Simple by OTP alkalmazása a tranzakciók számában és volumenében is duplázott: a mobilfizetéses tranzakciók értéke júniusban már meghaladta az egymilliárd forintot, de a cég online fizetési megoldása, a SimplePay is két és félszer akkora forgalmat bonyolított, mint 2017 első félévében.

Hatalmas potenciált rejt a hazai online fizetési piac: alig hat év alatt megtízszereződött a terület forgalma, néhány éven belül elérheti az ezermilliárd forintos határt. Annak ellenére pedig, hogy Magyarországon még mindig a készpénz dominál, az online fizetés szerepe folyamatosan nő – derült ki az eNET piackutató adataiból.

Az izgalmas piac egyik legnagyobb szereplője, az OTP Mobil eredményes félévet zárt. A Simple by OTP alkalmazásában 2017 első félévéhez viszonyítva több mint kétszer annyi, 1,2 millió tranzakció ment már végbe az idei évben. A tranzakciók 1,78 milliárd forintos értéke pedig volumenben is duplázódást jelentett. Az alkalmazáson belüli tranzakciók mellett a tavaly bevezetett érintéses mobilfizetés funkció is remek eredményekkel zárta az év első felét. Az NFC technológiára épülő mobilfizetés a tavalyi 77 milliós, első féléves forgalomhoz képest idén már majdnem elérte az ötmilliárd forintot. Emellett vállalati oldalon is jelentős sikereket ért el az OTP Mobil, a SimplePay ugyanis 2018 első félévében két és félszer annyi tranzakciót (csaknem 3,5 millió darab) bonyolított, mint tavaly. Mindez volumenben is két és félszeres növekedést jelent, a féléves végeredmény több mint 35 milliárd.

Egyre többen választják a készpénz helyett az online fizetési megoldásokat

Fotó: MTI

A parkolás a legnépszerűbb

A Simple by OTP alkalmazásban továbbra is a mobilparkolás szolgáltatás a legnépszerűbb. A felhasználók idén eddig több mint 825 ezer alkalommal parkoltak az alkalmazással és ha a parkolások összesített időtartamát nézzük, akkor ezek összege majdnem 147 évre jön ki. A parkolás mellett az autópálya-matrica és a mozijegy-vásárlás voltak még a népszerű szolgáltatások a felhasználók körében. 142 ezer alkalommal vásároltak matricát, mozijegyből pedig több mint 128 ezer darabot vettek a felhasználók.

Bővebben a témáról itt olvashat.