A vámháború visszavetheti a globális növekedést

Kezdik komolyan venni a befektetők a vámháború veszélyét. Nem véletlenül, ugyanis egyre több jel mutat arra, hogy az Egyesült Államokon kívül más országok is így gondolkodnak, ami nemcsak a globális növekedést vetheti vissza, de a befektetői hangulat látványos romlását, a kötvényhozamok emelkedését és a részvénypiacok esését is kiválthatja – figyelmeztet a K&H Alapkezelő.

Az elmúlt hetekben újabb határozott lépéseket tett a világ a vámháború irányába. Az Egyesült Államokban életbe lépett a Donald Trump által beígért, összesen 34 milliárd dollár értékű kínai termékre vonatkozó 25 százalékos vám, majd Kína is hasonló mértékben megterhelte az USA-ból érkező árukat. Ez kiegészült bizonyos acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámmal, Trump legújabb ígérete szerint pedig felmerült az Egyesült Államokba érkező autók vámjának megemelése is. Mindez összességében akár több száz milliárd dollár értékű árut is érinthet, ami igen komoly hatással lehet nemcsak a világkereskedelemre, de a gazdasági növekedésre és a tőkepiacokra is.

Mi történt eddig?

Március eleje óta, amikor a vámok ötlete Trump fejéből kipattant, a piacok sokat mozogtak. Igaz, ebből nem minden írható a vámok számlájára, mert a német hozamokra az új olasz kormány körüli félelmek, a feltörekvő részvényekre pedig a dráguló dollárfinanszírozás és egyedi, országspecifikus tényezők – Argentína, Törökország – is hatással voltak. Összességében azonban úgy tűnik, hogy a befektetők bizonytalanok, és a piac egyelőre kivár. Az azonban, hogy a különösen veszélyeztetett európai autógyártók – például Euro Stoxx Auto – tíz százalékos, a kínai tőzsde (Shanghai composite) pedig 14 százalékos zuhanást szenvedett, eléggé árulkodó.

A fejlődő kötvények esetében az infláció és az üzleti bizalom romlása is hozamemelést okoz, ami lenyomja az árfolyamot

Fotó: Shutterstock

Mi várható a folytatásban?

„A világkereskedelem komplexitása miatt nehéz megmondani, hogy az egyre jobban kibontakozó vámháború mennyivel vetheti vissza a globális növekedést, és milyen mértékben befolyásolhatja a piacokat. Amíg „csak” az USA és partnerei között alakul ki komolyabb vámháború, az az elemzések szerint 0,2 százalékos visszaesést okozhat a 2019-re egyébként erősnek mondható, 3,9 százalékra várt globális növekedésben. Abban az esetben viszont, ha az Amerikán kívüli országok is elkezdik védeni piacaikat egymástól, már egy jóval komolyabb mértékű, 0,7 százalékos lassulás történhet a globális növekedésben – ez pedig sokkot okozhat a piacokon. A veszély azonban sajnos valós: Kanada és az EU is vámokat tervez kivetni az USA-ból kiszoruló acélra” – hívta fel a lehetséges forgatókönyvek veszélyeire a figyelmet Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója.

