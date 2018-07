Jövőre tovább erősödik a szociális biztonság

Csaknem nyolcvanmilliárd forint jut gyermekétkeztetésre, több mint tízmilliárd pedig az ingyenes tankönyvekre. Emelkedik a nevelőszülők juttatása, és többet költ az állam a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására is.

Az M1 Ma reggel című műsorának vendégeként Fülöp Attila, az Emberi erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára válaszolt a jövő évi büdzsét érintő kérdésekre.

Magyarországon a mélyszegénységben élők száma az utoljára mért hiteles adatok szerint 386 ezer fő. Ez korábban 500 ezer fő volt. Az elmúlt két kormányzati ciklusban nőtt a foglalkoztatottság, nőttek az átlagkeresetek, nőttek – a családi adókedvezmények jóvoltából – a családoknál hagyott összegek, ugyanakkor csökkent a rezsi: mindez egy olyan természetes folyamatot indított el, aminek egyenes következménye, hogy csökken a mélyszegénységben élők száma – mondta Fülöp Attila.

Ezért fontos hogy a benyújtott és zárószavazásra kerülő 2019-es költségvetés ezt a fajta egyéni szociális biztonságot erősítse, hogy ki-ki a saját jövedelmével gazdálkodva élhessen stabilan. Ne kelljen a társadalom szociális védőhálóját igénybe vennie – húzta alá az államtitkár.

Fülöp szerint a biztonság elsődleges szempont, ezért a kétgyermekes családok jövőben is növekvő adókedvezménye – gyermekenként 20-20 ezer forintos támogatással – rendkívül fontos. A másik, mindennapjainkat megkönnyítő változás például a tartós tej áfájának csökkentése 5 százalékra. Éves szinten átszámítva mindez a családoknál mintegy 20 milliárd forint megtakarítást eredményez majd.

Illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)

A családi otthonteremtési kedvezményről elmondta, 242 milliárd forintot tervezett be a kormány a költségvetésbe. Ingyenes gyermekétkeztetésre csaknem 79 milliárd forint jut, ami 2010-hez képest megháromszorozódott, és ez a juttatás bölcsődében, óvodában és iskolában is hozzáférhetővé vált, akár a nyári időszakban, a szünidőben is. Az ingyenes tankönyvellátásra 11 milliárd forint van elkülönítve – tette hozzá Fülöp Attila.

Kifejtette: a roma társadalom körében tapasztalható iskolai lemorzsolódás megakadályozása érdekében az iskolán kívüli, de az iskolai tevékenységhez köthető intézményrendszer erősítése történik. A tanulási feltételek minőségének a javítása hosszú távon megoldást nyújthat a problémára.

A közfoglalkoztatottság intézményrendszere biztos jövedelemforrást és napi, rendszeres élettempót nyújt, amire egy család biztonságát alapozhatja meg. Fontos szervezőelve van a családok életében, ami példát mutat a családban felnövő gyermekeknek is – összegezte az államtitkár.