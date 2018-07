Problémát okozhat a céges bankkártya, autó, telefon külföldi használata

Egy nyaraláson sokat lehet spórolni, kezdve azzal, hogy csak a telekre ugrunk ki, vagy lemegyünk a Balatonra, esetleg külföldre utazunk, szállodába megyünk vagy apartmanba, étteremben eszünk vagy magunk főzünk. A spórolás mellett nem árt tudni, hogyan használhatjuk fel ésszerűen a rendelkezésre álló erőforrásokat, például céges autót, és üzemanyagkártyát, a vállalati telefont.

A legegyszerűbb, ha a céges autóval megy a család nyaralni, főleg, ha az üzemanyagkártya bőven elbírja ezt a költséget. Ha az autót lehet magáncélra is használni, akkor ez a megoldás belföldi nyaralásnál tökéletes, ha pedig Szép-kártyája is van valamelyik családtagnak, egészen alacsony költségekkel is megoldható lehet a komplett nyaralás.

Más a helyzet a külföldi nyaralással – nem csak azért, mert a Szép-kártya csak belföldön használható. Külföldi nyaralásnál pontosan kell tudni, hová lehet elmenni az autóval és hová nem. Ezt biztosan tartalmazza a cégautó átadásáról készített szerződés, de a flottakezelő is tud erről tájékoztatást adni. Nem árt, ha a kesztyűtartóba bekerül valamilyen kontraktus az autó használatáról, mert akár egy koccanásos baleset, akár csak egy közúti ellenőrzés során tudni kell bizonyítani, hogy jogosan használjuk az autót.

Hazai kártya, külföldi használat

Az uniós országokban és az EGT államokban ez formalitás, de más országokban fontos lehet. Akár az országba lépésnél is kérhetnek igazolást, szerződést arról, hogy milyen jogcímen használjuk az autót. Az EU-n kívülre tervezett utaknál mindenképpen érdemes jó előre megnézni, milyen dokumentáció kell, mert a szükséges szerződéseket – adott esetben közjegyzővel ellenjegyzett közokiratot – be kell mutatni a határátlépéskor az útlevél és a jogosítvány mellett.

Időben kell tisztázni kell, hogy a céges üzemanyagkártyát lehet-e külföldön használni. Ha nem, az jelentősen átalakíthatja az egész nyaralás költségvetését

Fotó: Shutterstock

Azt is jó előre tisztázni kell, hogy az üzemanyagkártyát lehet-e külföldön használni. Elég kellemetlen, ha az első kinti tankolásnál derül ki, hogy nem, mert az jelentősen átalakíthatja az egész nyaralás költségvetését. Ha nem tudjuk külföldön használni az üzemanyagkártyát, érdemes átgondolni, valóban megéri-e autóval menni. Lehet, hogy jobb a repülőgép, hiszen sokkal gyorsabb, és olcsóbb is, főleg ha az autókázás több ezer kilométerére egy plusz szállást is beleszámolunk. Hogy kinek hol van a „messze” az persze egyedi, de míg Velencébe az autó tökéletes, addig a csizma csücskébe már nem biztos, hogy megéri levezetni.

Bővebben a témáról itt olvashat.