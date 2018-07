Bukott foci-nagyhatalmak, bukott gazdasági bevételek

Világszerte találgatás tárgya, mekkora gazdasági vesztesége lehet azoknak a futball-nagyhatalmaknak, amelyek nem jutottak ki a világbajnokságra, vagy idő előtt távoztak. Ha csökken a televíziós nézettség a szponzorok megjelenése is kisebb lesz.

Brazília a legjobb nyolc között, Argentína és Spanyolország a nyolcaddöntők után búcsúzott az idei labdarúgó-világbajnokságtól. Ennél is nagyobb meglepetés, hogy a jelenlegi címvédő Németország még a csoportkört sem élte túl. Még furcsább a kép, hogyha azt is hozzávesszük, hogy a labdarúgó-nagyhatalmak közül Olaszország és Hollandia például ki sem jutott az oroszországi tornára.

„Ezeknek a hagyományos futballkultúráknak a korai kiesése vagy a távolmaradása nemcsak sportszakmai szempontból, hanem gazdasági aspektusból is jelentős veszteségeket jelent ”– állította Szabados Gábor, sportközgazdász az M1 Summa című gazdasági műsorában.

Nem csak arról van szó, hogy ezek nagyon fontos csapatai a futballkultúrának, hanem mind népesség, mind az országuk gazdasági ereje alapján nagyon fontos piacai a futballnak, a futball szponzorainak. Egyrészt önmagukban az országuk népessége és az ő szurkolóik miatt, másrészt a semleges szurkolók közül nagyon sokan szurkolnak ezeknek a csapatoknak. Globálisan nagyon komoly kiesést jelent nekik. Például csökken a televíziós nézettség. A mérsékeltebb nézőszám több területen hat az országok gazdaságára – tette hozzá a sportközgazdász, aki azt is hangsúlyozta, hogy mindez közvetve például a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségre is befolyással van.

A szponzorok kulcsszerepben vannak

Ha csökken a televíziós nézettség, nyilván az a szponzoroknak sem jön jól, hiszen az ő megjelenésük is kisebb lesz. Csökkenti a FIFA-nak a pozícióit, mert bevételekről van szó, amikor újra kell tárgyalni, például a szponzori megállapodásokat. Másrészt ezekben az országokban nagyon sok olyan vállalkozás van, amik a világbajnokságra építették fel a forgalmuknak, az idei működésüknek a jelentős részét.

Az olasz kudarc

A 2006-ban világbajnok Olaszországban a válogatott távolmaradása miatt érzékelhetően kevesebb ember érdeklődik a torna iránt. Ez látszódik a szerencsejátékcégek, a televíziós jogdíjak, valamint a vendéglátó egységek bevételein is: az olasz kocsmák és az éttermek nagyjából 70 millió eurós bevételtől esnek el – sorolta a sportközgazdász.

A becslések szerint emellett mintegy 140 millió eurós mínuszt jelent a szerencsejátékcégeknek a fogadások kiesése. A televíziós jogdíjak kapcsán még ennél is nagyobb, 200 millió eurós a veszteség a spanyol Marca szerint. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek ugyanakkor a legnagyobb érvágást az Egyesült Államok távolmaradása jelenti – állította Szabados Gábor.

Szentpétervár, 2018. július 14. A belga Eden Hazard elesik az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon (MTI/AP/Petr David Josek)

Elég csak megnézni a reklámtáblákat a VB mérkőzésein. Most már látni azt, hogy nagyon sok új szponzor van – például kínai cégek –, ám még most is a két legnagyobb támogatója a világbajnokságnak az amerikai üdítőital gyártó és a gyorsétteremlánc. Nagyon régóta így van ez a világbajnokságon. Gyakorlatilag ennek a két cégnek köszönheti a FIFA azt, hogy a világbajnokságot és a futballt ilyen szintre tudta emelni. Az amerikai piac rendkívül fontos ezeknek a szponzoroknak. Az hogy a futballt támogatják, az egyik kulcsfeltétele annak, hogy az amerikai piacon is tovább tud erősödni a futball. Az Egyesült Államok távolmaradása a világbajnokságól nagyon komoly érvágás nekik – húzta alá a szakember.

Cél a tömegesség

A házigazda orosz válogatott meglepően jó szereplése és negyeddöntőig való menetelése ugyanakkor jót tett a világbajnokságnak a sportközgazdász szerint. A szakértő azt mondja, „hosszú távon a kisebb csapatok VB-jelenléte is pozitívan hathat”.

Hosszú távon az a jó, ha minél szélesebb a futballnak a világbázisa, minél több országot tudnak bevonni, és minél nagyobb a verseny. Viszont rövidtávon az is érdeke a FIFA-nak, hogy azok a nagy országok, amelyek a valós gazdasági erőt és a nagy szurkolótábort, a nagy nézettséget hozzák: szintén ott legyenek. Ez egy állandó harca a FIFA-nak. Most az látni, hogy az „egészségesnél” egy kicsit kevesebb nagy csapat jutott el a legjobb 8-ig – összegezett a sportgazdász.

A FIFA az idei világbajnokságon szereplő csapatok között 400 millió dollárt oszt szét. A csoportkörbe jutó válogatottak egyenként 8 millió dollárral gazdagodnak. A legjobban természetesen a végső győztes jár: a trófea elhódításáért 38 millió dollár a jutalom.