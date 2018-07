Online számla: közeledik a türelmi időszak vége

Ugyan július 1-jén életbe lépett az oline számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, az adóhatóság július 31-ig haladékot adott azoknak, akiknek még nem sikerült megteremteniük a teljesítéshez szükséges feltételeket. A bírság alóli mentesülés azonban a hónap végéig is feltételekhez kötött, amely szerint regisztrálni kell a Nemzeti Adó-és Vámhivatal onlineszámla-rendszerében, illetve a jelentési kötelezettség alá tartozó számlaadatoknak utólag, legkésőbb július végéig be kell érkezniük a hatósághoz.

A valós idejű online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség július 1-jei hatályba lépésekor az adóhatóság 2018. július 31-ig tartó türelmi időszakot vezetett be annak érdekében, hogy azok, akik nem készültek el határidőre a kötelezettség teljesítéséhez szükséges fejlesztésekkel, mentesüljenek a bírság alól. Túl azon, hogy ebből az időszakból már alig több mint két hét van hátra, figyelembe kell venni azt is, hogy a bírság alóli mentesülés a hónap végéig is feltételekhez kötött. A mentességhez regisztrálni kell a NAV onlineszámla rendszerébe, illetve a jelentési kötelezettség alá tartozó számlaadatoknak utólag, legkésőbb július végéig be kell érkezniük a hatósághoz.

A kötelezettség teljesítése bizonyos gazdálkodók esetében jelentősebb fejlesztést igényelhet, így reális várakozás az, hogy az adóalanyok egy része a július 31-ig tartó türelmi időszak végéig sem készül majd el a megoldásával. Ha a szükséges fejlesztések befejezése már belátható közelségbe kerül erre az időpontra, indokolt lehet egyeztetéseket kezdeni a területileg illetékes adóhatósággal. A NAV a bírságolási kérdésekben minden releváns körülményt figyelembe véve dönt, és az adózók proaktív magatartása, együttműködése, transzparens kommunikációja fontos értékelési szempont lehet később, amikor az adóhatóság esetlegesen szankciók alkalmazását mérlegeli.

