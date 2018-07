Masszív finanszírozási boom jellemzi a kkv-szektort

A gazdasági fellendülés a kis- és középvállalkozások (kkv) hitelpiacán is érződik, két éve folyamatosan bővül a szektornak nyújtott hitelállomány. A GDP-arányos mértéke azonban még elmarad az európai átlagtól. Pedig a kkv-szektor továbbra is vonzó szegmens a bankoknak: a hitelezés mellett számlavezetéssel és devizapiaci műveletekkel jól megtérülő ügyfelekké tehetők a gazdasági növekedésből erős hasznot húzó vállalkozások.

Önmagában is indukálja a hitelintézeti versenyt a nemzeti bank hitelkihelyezést ösztönző programja, de az alacsonyan lévő kamatok miatt korlátozott árverseny mellett a bankok maguk is kreatívak az ügyfélszerzésben: egyre alacsonyabb fedezet és kevesebb megkötés mellett kínálják a hiteleiket. A finanszírozási boomról a hazai Sberbank adatai is árulkodnak, a pénzintézetnél mintegy másfélszeresére nőtt a kihelyezett kkv-hitelállomány az elmúlt két esztendőben.

Ha csak tehetik, nem adóznak, így hitel sincs

Több oka is van, hogy a hazai adat jelentősen elmarad az európai számoktól – mondta Szabó Péter, a bank kkv-területének vezetője. Egyrészt ma hatalmas mennyiségű pénz keresi a helyét a gazdaságban. Az alacsony kamatok miatt sokan vállalkozásba, ingatlanba, vagy a kettőbe együtt fektetik a pénzüket, aminek eredményeként a kkv-k többsége valójában jól áll finanszírozás szempontjából.

