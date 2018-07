Átláthatóbbá válnak a bankszámlák költségei

Egységes díjjegyzéket kell készíteniük a bankoknak a lakossági pénzforgalmi számlatermékeikről, ezeket a kondíciós listákat pedig fel kell tölteniük egy összehasonlító adatbázisba jövő év közepétől.

A bankoknak egységes díjjegyzéket kell készíteniük a lakossági pénzforgalmi számlatermékeikről, ezeket a kondíciós listákat pedig fel kell tölteniük egy összehasonlító adatbázisba jövő év közepétől. Az erről szóló kormányrendelet tervezetét a Pénzügyminisztérium bocsájtotta társadalmi egyeztetésre.

A tárca közölte: az egységes kondíciós listáknak köszönhetően a lakossági ügyfelek számára átláthatóbbá és könnyebben összehasonlíthatóvá válik hitelintézetek bankszámla kínálata. A tervezet szerint az adatokat a bankoknak egy központi pénzügyi felügyeleti adatbázisba is fel kell majd tölteniük. Így az ügyfél a számára fontos díjtétel – például külföldi átutalás vagy bankkártya díja – alapján azonnal össze tudja vetni a különböző ajánlatokat.

Éves díjösszesítő

Az átláthatóságot segíti az is, hogy a bankoknak évente díjösszesítőt kell majd küldeniük az ügyfélnek minden, a bankszámlája kapcsán igénybe vett pénzügyi szolgáltatásról. A banki költségek pontos ismeretében az ügyfelek megalapozottan tudnak dönteni arról, hogy továbbra is igénybe veszik az adott pénzügyi szolgáltatást, vagy esetleg szolgáltatót váltanak. Utóbbi esetben választhatják az egyszerűsített bankváltást is – fejtette ki a minisztérium.

Leszögezték: a könnyebb összehasonlítás, a számlatermékek jobb átláthatósága várakozásunk szerint a bankokat is erősebb versenyre fogja ösztönözni. A számladíjak összehasonlíthatóbbá tételét biztosító rendelet az uniós fizetésiszámla-irányelv része. A társadalmi egyeztetés és a kormány döntése után a rendelet várhatóan 2019. július 31-én lép hatályba.