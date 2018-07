Szeretünk itthon üdülni

Több mint 13 százalék feletti volt a növekedés a belföldi turizmusban a második negyedévben a Szallas.hu elemzése alapján. A vállalat ennél is nagyobbat nőtt az elmúlt három hónapban: a közvetített forgalom belföldön húsz százalékkal, míg külföldön 35 százalékkal nőtt. Az egy-két éjszakás kikapcsolódások voltak a legnépszerűbbek, a foglalások 77 százalékát tették ki: Budapest, Siófok és Eger voltak a legvonzóbbak.

Két négynapos és egy háromnapos hosszú hétvége esett a második negyedévre, ami élénkítően hatott a belföldi turizmusra: a 13 százalékot is meghaladta a bővülés a második negyedévben tavalyhoz képest. A Szallas.hu által közvetített forgalom itthon húsz százalékkal gyarapodott a 2017-es év ugyanezen időszakához képest, a külföldre közvetített forgalom pedig 35 százalékkal nőtt.

„A bővülés nem csak forintban értendő: összesen 15,9 százalékkal több foglalást regisztráltunk április-június viszonylatban tavalyhoz képest” – mondta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketing menedzsere. A második negyedév legtelítettebb napja április 28-a, szombat volt, ami a május elsejei négynapos hosszú hétvégére esett.

Népszerű az egyéjszaka

Továbbra is az egyéjszakás kikapcsolódások bizonyultak a legnépszerűbbnek, a foglalások 43 százalékát tették ki. Az üdülések harmada kétéjszakás, minden tizedik pedig hároméjszakás volt. Még mindig az apartman (24%), a vendégház (20%) és a panzió (18,7%) a legkeresettebb szállástípusok, a foglalások közel kétharmada szólt ezekbe. A Szallas.hu adatai alapján a 4-5 csillagos hotel kategóriában 82 ezer forintot fizettek a vendégek egy-egy szálláshelyért. Ennél jóval olcsóbban megúszta, aki apartmanban, vendégházban vagy panzióban hajtotta álomra a fejét, ők 31 ezer forint alatti összeget fizettek.

A turisták idén Budapestet és Siófokot szerették a leginkább

Fotó: MTI

„Az átlagos foglalási érték az összesített adatok szerint egyébként 36 400 forint volt a vizsgált időszakban” – tette hozzá a szakember. Ötből négy foglalás ötvenezer forint alatti volt, minden ötödik pedig 50 és 100 ezer forint közötti értéket képviselt. Csupán a foglalások alig négy százalékáért fizettek 100 és 150 ezer forint között, és elenyésző volt az ennél is drágább üdülések aránya. „Előfordultak kirívó esetek is: a legolcsóbb foglalás 1800 forint volt, míg a legdrágább másfélmilliónál is többe került” – árulta el Keresztes Nóra. Nagyjából minden ötödik foglalást Szép-kártyával rendeztek, szállásonként átlagosan 58 ezer forint értékben.

Bővebben a témáról itt olvashat.