Senki sem túl idős a lakástakarék kihasználásához

Nehéz helyzetben van, aki idősotthonba költözne, nagyon sokat kell várni egy megüresedő helyre, ráadásul egyre növekszik rá az igény. A jó helyek meglehetősen drágák is. Csak kevesen tudják, hogy az egyszeri, kezdő hozzájárulást, mely a beköltözés alapfeltétele, akár lakástakarék pénztári megtakarítással is ki lehet gazdálkodni.

Kemény döntés egy idős embertől, ha elszakad megszokott környezetétől és úgy dönt, bevonul egy idősek otthonába. Sok idős és a hozzátartozói azonban mégis így érezhetik magukat és szeretteiket a legnagyobb biztonságban.

Legtöbben arra törekednek, hogy szülei, nagyszülei idős korukat méltó körülmények között élhessék. A családoknak sok esetben meghaladja az erejét, hogy megfelelően gondját viseljék az elesett, olykor magányos, beteg szülőknek. Munka mellett szinte lehetetlen megoldani az otthoni ápolásukat, állandó felügyeletüket. Igény tehát lenne rá bőven, de az országban működő állami, egyházi és magánüzemeltetésű idősotthonokban összesen mintegy 51 ezer férőhely van. Budapesten és környékén nagyon hosszú a várakozási idő, vidéken némileg jobb a helyzet.

Színvonalas „panzió”

Ugyanakkor ma már nem igaz az az általánosító és berögzült kép, hogy ezek az intézmények túlzsúfoltak, jellegtelenek és nem pótolják az „igazi” otthon melegét. A többágyastól a lakosztályig többféle komfortfokozatú elhelyezés létezik. Nem egy már inkább színvonalas panzióhoz hasonlít. A felsőkategóriás helyek akár kétszobás, teraszos lakrészek is lehetnek, amelyeket minden szükséges eszközzel felszereltek: tévével, fürdővel, főzési lehetőséggel. Nem utolsó sorban pedig a bentlakók saját bútoraikkal rendezhetik be.

A felsőkategóriás idősotthonokat minden szükséges eszközzel felszereltek

Stockphoto

Nem elegendő azonban a szabad hely, az idősotthonokba kerüléshez a kérelmezőnek, illetve a családjának alaposan a zsebébe is kell nyúlnia. Minden otthonban van havidíj, ami gyakran a lakó nyugdíjának nyolcvan százaléka. Az is lehetséges, hogy egy előre meghatározott állandó összeget kell fizetni: a kisebb állami otthonokban százezer alatt kezdődik, átlagban 160-180 ezer forint, de akár magasabb is lehet, ha azt a szolgáltatás színvonala vagy a lakrész minősége indokolja. Ennél a havi térítési díjnál még nagyobb terhet jelent a „beugró költség”, amit a családok gyakorta úgy fedeznek, hogy eladják az idősotthonba vonuló szülő lakását, pedig lenne egyszerűbb és hosszabb távon előnyösebb lehetőség is. A „beugró” általában néhány millió forint, de drágább, komfortosabb helyek és ellátás esetén a magánintézményekben 5-10 millió forint között is lehet.

