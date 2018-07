Nem csak a nagy cégeket segíti a türelmi időszak

Mivel a valós idejű adatszolgáltatás sokaknak gondot okoz, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) egy hónapos türelmi időt adott az adatszolgáltatásra. Ez azonban nem az online bejelentési kötelezettség elhalasztását jelenti, csupán az azonnali adatszolgáltatás alól mentesít. A csúszásban lévőknek – ha házon belül másogy nem tudják megoldani a problémát – még mindig a kiszervezés lehet a legjobb megoldás.

Egy hónapos szankciómentességet garantál a NAV azoknak a vállalkozásoknak, amelyek számlázó programja nem képes az új szabályok szerinti számlaadat-szolgáltatásra – hívta fel a figyelmet a Mazars. A türelmi időszak feltétele ugyanakkor, hogy a szükséges adatoknak július végéig be kell érkezniük az adóhatósághoz.

„Számítottunk arra, hogy július 1-jén nem áll majd készen minden vállalkozás az online adatszolgáltatásra, még akkor sem, ha időben megkezdte a felkészülést. Épp ezért sejthettük azt is, hogy a NAV nem fogja rögtön a legszigorúbb – számlánként akár 500 ezer forintos – szankciókat alkalmazni. Eddig azonban nem volt hír semmiféle türelmi időszakról. Most ebben történt változás: az adóhatóság hó végéig nem bírságolja az adatszolgáltatás mulasztását, ha az adott cég képviselője regisztrál az online számlarendszerben és a számlaadatok utólag megérkeznek a NAV-hoz” – mondta el Szmicsek Sándor, a Mazars adópartnere.

Ha egy cég nagy mennyiségű számlát bocsát ki, ezek online számlázóba való feltöltése komoly feladatot róhat rájuk

Integrált rendszerek használata

Fontos tehát, hogy a szankciómentes időszak csak az adatszolgáltatás azonnaliságára vonatkozik, azaz a bejelentésre kötelezett számláknak 2018. július 31-ig ugyanúgy be kell érkezniük az adóhivatalhoz. A mikro- és kisvállalkozások (kkv) helyzete egyébként egyszerűbb, hiszen ők saját szoftverük helyett egyszerűen használhatják az online számlázót. Ehhez szöveges és videós oktatóanyagokat is készített a NAV. Komolyabb problémát jelent az átállás azoknak a cégeknek, amelyek integrált vállalatirányítási és könyvelési folyamataiba nem illeszthető be egy ilyen egyszerű megoldás.

