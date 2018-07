Egy garzon árába kerül egy garázs

A lakásárak emelkedésével párhuzamosan a garázsárak is növekedtek országszerte. A drágulás ma már ott tart, hogy vannak olyan garázsok, amelyeknek az ára majdnem annyi, amennyi egy garzonlakásé 2013-ban volt. Budapesten a kínálati piacon elérhető parkolók átlagos ára húsz százalékkal hárommillió forintra nőtt, az egyedi garázsoké pedig negyven százalékkal 4,2 millió forintra emelkedett. A garázs befektetésnek is megfontolandó, a bruttó hozam ugyanis 7-8 százalékos lehet.

A lakáspiaci áremelkedés, a magyar autópiac is jelentős bővülése, a parkolási díjak emelkedése és a parkolóhelyek szűkössége is hozzájárult a garázspiac átalakulásához. Az Ingatlan.com elemzése szerint a lakások drágulásával párhuzamosan a budapesti és az ország többi nagyvárosában lévő garázsok ára is jelentősen emelkedett 2013 óta.

„Természetesen a darabszámokat tekintve a garázsok piaca jóval kisebb a lakásokénál, de a drágulás mértéke azonban jól mutatja a garázsok és a parkolási helyek iránti igényeket” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Befektetésnek sem utolsó

Idén július elején Budapesten a teremgarázsban található parkolók átlagos ára a kínálati piacon hárommillió forint volt, ez húsz százalékos drágulás jelent éves szinten. Az egyedi garázsok ára jelentősebben, negyven százalékkal 4,2 millió forintra emelkedett. Az garázsbérleti díjak is több mint tíz százalékkal emelkedtek, az átlagos bérleti díj 20-25 ezer forint, függően attól, hogy egyedi garázsról vagy teremgarázs-beállóról van szó. Ma már ott tartunk, hogy egy-egy garázs befektetési szempontból is felveszi a versenyt a lakáskiadással.

Nem minden házhoz tartozik garázs, ami pedig nyolc százalékos bruttó hozamra is képes lehet a fővárosban

Fotó: MTI

A portál elemzése szerint tavaly és az idén egy-egy garázs nyolc százalékos bruttó hozamra is képes lehet a fővárosban. Ez pedig a befektetési célú vásárlásokat is felpörgeti. Balogh László közölte: a fővárosi garázsdrágulásban szerepet játszhat, hogy az eladásra kínált garázsok száma stagnált, a kiadóké pedig csökkent az elmúlt egy évben.

Csábító garázsba fektetni, csak nem éri meg

Bár elsőre jó döntésnek tűnhet befektetési céllal garázst vásárolni, nem hoz annyit, amennyit várnánk tőle, ráadásul nagyságrenddel több munkát jelent, mint egy lakás kiadása. Egy gépkocsibeálló, az elhelyezkedésétől függően, átlagban kétmillió forint körüli összegért megvehető és tíz-húszezer forintért ki lehet adni havonta – közölte Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa. Hozzátette, azt tapasztalja, sokan húszmillió forintot is belefektetnek garázsokba, és ha húszezer forintért van tíz garázs kiadva, akkor havi kétszázezer forintot hoznak a konyhára. Csakhogy ezeket a beállókat tíz bérlő használja, ezáltal sokkal több időt és energiát igényel a bérbeadó részéről, mint amit egyetlen lakás, ami ugyanezt a bevételt tudja biztosítani.

Bővebben a témáról itt olvashat.