A magas üzemanyagár emelte meg az inflációt

A fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal magasabbak voltak júniusban az egy évvel korábbinál, májushoz viszonyítva átlagosan 0,3 százalékkal nőttek – hozta nyilvánosságra kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az elmúlt egy évben a járműüzemanyagok, valamint a dohányáruk ára nőtt jelentős mértékben, az üzemanyagokért 15,0 százalékkal, a dohányárukért 8,9 százalékkal kellett többet fizetni júniusban, mint egy évvel ezelőtt – mondta Mináry Borbála, a KSH osztályvezetője. Havi szinten is az üzemanyagok és a dohányáruk drágultak leginkább, az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek és a ruházati termékek ára ugyanakkor csökkent júniusban májushoz képest – tette hozzá.

Január-június között a fogyasztói árak átlagosan 2,3 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított maginfláció 2,4 százalékkal nőtt júniusban az előző év azonos hónapjához, és 0,3 százalékkal az előző hónaphoz képest. Az előző év júniusához viszonyítva az élelmiszerek ára 3,4 százalékkal emelkedett. Ezen belül a vaj, vajkrém 12,2, a száraztészta 11,2 a tojás 10,1, a tejtermékek 9,0, a liszt 5,1, a baromfihús 4,6 százalékkal drágult, a cukor 22,1 százalékkal olcsóbb lett 12 hónap alatt.

A legnagyobb mértékben, átlagosan 6,2 százalékkal az egyéb cikkek ára nőtt, ide tartoznak az üzemanyagok mellett a gyógyszerek, a lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos termékek, valamint a kulturális cikkek.

Fotó: MTI

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 5,9, a szolgáltatásoké 1,6 százalékkal emelkedett. A háztartási energia 1,4 százalékkal drágult, ezen belül a tűzifa ára 13,2, a palackos gázé 4,6 százalékkal nőtt, az elektromos energia, a vezetékes gáz és a távfűtés ára nem változott. A ruházkodási cikkekért 0,6 százalékkal többet, a tartós fogyasztási cikkekért 1,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni júniusban, mint egy évvel korábban.

Májushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,4 százalékkal mérséklődött júniusban, főként az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) árának 4,4 százalékos csökkenése miatt. Az idényáras termékek nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt.

Az egyéb cikkek ára 1,3, ezen belül a járműüzemanyagoké 3,2 százalékkal emelkedett. A szeszes italok, dohányáruk 1,3, a szolgáltatások 0,2 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára nem változott. A tartós fogyasztási cikkek ára 0,1, a ruházkodási cikkeké 0,2 százalékkal csökkent májushoz viszonyítva.

Emelkedett a növekedési ütem

A várakozásoknak megfelelően emelkedett a fogyasztói árak növekedési üteme, amit elsősorban a okozott, hogy egy évvel ezelőtt éppen csökkentek, míg most éppen emelkedtek az üzemanyagárak, így az alacsonyabb bázishoz képest magasabb volt az üzemanyagok áremelkedési üteme. Váratlanul gyorsult a dohánytermékek árnövekedése is. A továbbra is gyenge árnyomásra utal, hogy a maginfláció 2,4 százalék maradt, míg a kosárba tartozó termékek és szolgáltatások árai 0,3 százalékkal emelkedtek májushoz képest – kommentálta a KSH adatait Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője.

Átmeneti az infláció gyorsulása

Mint mondta, az igen dinamikus bérnövekedés továbbra sem jelenik meg az árakban, csupán egyes részterületeken, de egyelőre nem látszik a forint gyengülésének hatása sem. Júliusban az üzemanyagok bázishatása miatt tovább gyorsulhat az infláció, így az év közepén néhány hónapig átmenetileg meghaladhatja a 3 százalékos inflációs célt, amit az okozott, hogy az üzemanyagárak a tavalyi év közepén jelentősen csökkentek, így a viszonyítási bázis alacsony lesz, míg jelenleg több geopolitikai feszültség miatt is jelentősen emelkedtek az olaj- és üzemanyagárak.

Suppan kifejtette: az év eleji célzott áfa csökkentések is támogatják az alacsony inflációt. Az év végére az infláció ismét kissé mérséklődhet, így idén átlagosan 2,7 százalékos inflációra számít a Takarékbank, azonban a gyorsuló belső kereslet és a bérköltségek növekedése, valamint a forint gyengülése miatt az infláció nagyobb gyorsulást is mutathat, bár ennek még nem mutatkoznak jelei. Ezzel szemben a tartósan alacsony importált infláció, valamint a bér- és vállalkozói terhek csökkentése fékezhetik az árak emelkedését. Emiatt az MNB egyelőre középtávon nem kényszerül a monetáris kondíciók szigorítására, így a Monetáris Tanács tartósan lazán tarthatja a monetáris kondíciókat nem-konvencionális eszközök használatával. Jövőre 3 százalék körül ingadozhat az infláció, éves átlagban pedig 2,8 százalékos inflációra számítanak.

Az áremelkedést szinte teljes egészében magyarázza a járműüzemanyag-árak jelentős, havi szinten további 3,2 százalékos emelkedése

Fotó: MTI

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője elmondta, az inflációs adat megegyezett mind a Bloomberg elemzői konszenzusával, mind pedig az Erste várakozásával. Kiemelte: az áremelkedést szinte teljes egészében magyarázza a járműüzemanyag-árak jelentős, havi szinten további 3,2 százalékos emelkedése. A járműüzemanyag-árak éves indexe ezzel 15 százalékra ugrott. Kisebb meglepetést okozhatott ugyanakkor, hogy az élelmiszerek árai havi szinten csökkentést mutattak, esetükben az éves szintű áremelkedés mértéke így 3,4 százalékra lassult.

Várható kilátások

Ami kilátásokat illeti, a mostani adat teljesen beleillik a várt trendbe: elsősorban a tavaly nyári alacsony bázisadatoknak, illetve az olajárak emelkedésének köszönhetően az éves inflációs mutató a nyári első hónapjában elérte a 3 százalékos jegybanki célt. Ez azonban feltehetően átmeneti lesz, hiszen az őszi hónapoktól kezdődően ismét várható egy kisebb infláció-lassulás – feltételezve, hogy a mostani olajár-sokk nem folytatódik tovább, és a forint árfolyama is stabilizálódik. Az elemző szerint a jegybank 3 százalékos inflációs célját tartósan a jövő év elején érhetjük el, s a gazdaság mögöttes folyamatai – bérek emelkedése, fogyasztás erősödése, s a várhatóan gyengébb szinten stabilizálódó forintárfolyam – azt sugallják, hogy később sem térünk már vissza ez alá a szint alá.