Lakást vennénk, de nincs elég megtakarításunk

A magyarok mintegy fele a lakásárak további növekedésére számít, különösen igaz ez a megyeszékhelyen élőkre – derült ki az OTP Bank Hello Otthon reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek kilencven százaléka saját forrást is mozgósítana a vásárláshoz, azonban a többségnek ehhez jelenleg kevesebb mint egymillió forint megtakarítás áll a rendelkezésére.

Az OTP Bank idén készítette el első reprezentatív, Hello Otthon nevű kutatását, hogy felmérje többek között a magyarok otthonálmait, vágyait, és azt, hogy mennyire ismerik a jelenleg elérhető támogatási és finanszírozási lehetőségeket. A kutatásból kiderült, hogy a lakásvásárlók előtt állók többsége már 11 – 20 millió forint értékű ingatlant szeretne vásárolni, és mintegy ötven százalékuk úgy érzi, hogy a jelenlegi árak még tovább fognak nőni. Arra a kérdésre, hogy miből tervezik előteremteni a vételárat, mintegy kilencven százalékuk a saját forrást is megjelölte. Az eredmény némileg ellentmondásos azzal, hogy a megkérdezettek többsége valamivel kevesebb mint egymillió forintot említett, mint meglévő megtakarítás.

Ezért is fontos tudni, hogy a különböző támogatások és egyéb finanszírozási lehetőségek kombinálhatóak egymással, így akár megsokszorozható a lakásra fordítható önerő. Az alábbiakban összeszedtük azokat a lehetőségeket, amelyeket mindenképp érdemes figyelembe venni azoknak, akik a közeljövőben szeretnénk saját ingatlanba költözni.

Alapos tájékozódás

„A magyarok nem szentelnek annyi időt a megfelelő pénzügyi megoldás kiválasztására, mint amennyire szükség lenne, pedig számos támogatási forma érhető el a bankoknál” – nyilatkozta Kormos Zoltán, az OTP Bank Lakás Hitelek Főosztályának igazgatója.

Sokaknak kevesebb mint egymillió forint megtakarítás áll a rendelkezésére, ez lakásvásárláshoz önerőnek kevés

Stockphoto

„Alapos tájékozódással és tervezéssel akár több millió forinttal is növelhető a lakásvásárlásra fordítható összeg. A jelenlegi állami támogatási rendszernek köszönhetően, ha valamennyi támogatási elemet körültekintően belevesszük a lakás finanszírozásába, akkor például egy két gyermekes család használt lakás vásárlás esetén négymillió forinttal is csökkentheti a teljes finanszírozási összeget. Ez az összeg egy három gyermekes család esetében új lakás vásárlásakor 13 millió forint, de építkezés esetén akár 18 millió forint is lehet” – tette hozzá a szakember.

