Mintegy húszezer új lakást adhatnak át idén

Az építőipar szárnyalásában nagy szerepet játszik a kormány családtámogatási programja. A kedvező mutatók ellenére azonban még van hova fejlődni.

A gazdasági válság a lakásépítésben az elhúzódó hatások miatt 2013-ban jelentkezett, ám azóta dinamikusan bővülnek ezek a beruházások, mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Hozzátette ugyanakkor, hogy az uniós átlagot még így sem éri el az ezer lakosra jutó évente újonnan épülő lakások száma.

A statisztikák elkészítése során a kiadott engedélyeket veszik figyelembe, de akár 2-3 évet is igénybe vehet, mire egy-egy nagyobb beruházás a kulcsra kész állapotba jut, mutatott rá az ÉVOSZ vezetője. Az építőipari adatok ismertetése kapcsán megjegyezte, hogy jelenleg a 30-35 ezer új lakás építésén dolgoznak a magyar vállalkozók és idén 18 ezerre várják az átadott ingatlanok számát.

Koji László felhívta a figyelmet arra is, hogy éves szinten több lakás válik lakhatatlanná, mint amit újonnan megépítenek, és a lakásfelújítás tekintetében is messze vagyunk az optimális aránytól. A szakember fontosnak tartja az állami támogatásokat a szektor megerősödése szempontjából. Ehhez azonban fontos az is, hogy a kereskedelmi bankok fenntartsák a kedvező kamatszintet, jegyezte meg.