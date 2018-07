Hatékony az afrikai sertéspestis elleni védekezés

Egyre csökken a fertőzött területek nagysága Heves megyében – erről az országos főállatorvos beszélt az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága előtt. A magyar fél folyamatosan egyeztet azokkal az országokkal, amelyek kereskedelmi korlátozásokat vezettek be. Többekkel – köztük az Egyesült Államokkal és Kanadával – már sikerült megállapodni, hogy csak a fertőzött területek sertéshús-importját korlátozzák. Grúzia és Hongkong viszont már teljesen feloldotta a tilalmat.

Mátraalján, Gyöngyöstarján közelében találtak rá az utolsó afrikai sertéspestisben elhullott vaddisznóra, még június végén. Így 18-ra emelkedett a fertőzött állatok száma. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) már az első esetnél azonnal megtiltotta, hogy a fertőzött területről élő állatot, vagy vaddisznóhúst vigyenek ki, illetve azonnal bevezették az ilyenkor szokásos szigorú óvintézkedéseket.

Egy békéscsabai farmon minden előírást betartanak, hogy elkerüljék a veszélyes kórokozókat. Viczián János, a Viczián Farm tulajdonosa elmondta: kereket fertőtlenít, illetve amennyiben emberek jönnek-mennek a farmon, kötelező az átöltözés és a védőruha használata. Hozzátette: fontos, hogy ne kerüljön moslék az állatok elé.

Magyarországon eddig csak Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találtak fertőzött vaddisznót. Romániában azonban jóval nagyobb a fertőzött terület, így ott a napokban mintegy 45 ezer sertést kell levágni. Az ottani hatóságoknak ugyanis eddig nem sikerült megfékezni a betegség terjedését.

A betegség emberre nem jelent veszélyt, de ahol megjelenik, ott az egészséges állatokat is le kell vágni, mivel nincs ellene oltás, és nem is gyógyítható. Magyarországon is jelentős veszteséget okoz, hogy a fertőzés megjelenését követően nagyon sok ország azonnal húsbehozatali tilalmat rendel el.

Bognár Lajos, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár elmondta: a korlátozások bizonyos esetben az egész országra, más esetben csak régiókra vonatkoznak. Tárgyalásaik során azt szeretnék elérni, hogy minden harmadik ország csak azokat a régiókat korlátozza, amelyeknél a betegség megjelent a vaddisznókban – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Ennek köszönhetően már több ország, így az Egyesült Államok, Kanada, Új-Zéland vagy Macedónia már csak a fertőzött területek sertéshús importját korlátozza. Grúzia és Hongkong pedig már feloldotta az embargót.

A Nébih arra is felhívja a nyaralni indulók figyelmét, – különösen a futball világbajnokságra kiutazókét – hogy az Európai Unión kívüli országokból, így Oroszországból is tilos állati eredetű terméket behozni. A csomagokban talált, tiltott élelmiszereket azonnal elkobozzák.