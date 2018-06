Katás vállalkozóknak is megéri regisztrálni

A kisvállalkozókat rendszerint a könyvelőjük tájékoztatja az új adózási szabályokról. A legújabb változás a napokban életbe lépő online számlaadat szolgáltatási kötelezettség. Igen ám, de sok katás vállalkozónak nincs könyvelője, így maguknak kell(ene) utánajárniuk a teendőknek.

Július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább százezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) részére. A kibocsátott számlák – és számlával egy tekintet alá eső okiratok – adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő.

Azoknak, akik a számlát számlatömbbe, kézi számlázzással oldják meg, az adatszolgáltatást öt napon belül kell teljesíteni, ha pedig a számla áfatartalma ötszázezer forintnál nagyobb összeg, akkor egy napon belül.

Mint a legtöbb változásnál, félreértés most is akad bőven. Az elmúlt hetekben sok katás (kisadózó vállalkozások tételes adója – a szerk.) vállalkozó kérdezte, hogy neki is kell-e regisztrálnia. Valójában a július elsejei kötelezettség nem adózási nemtől, és még csak nem is áfa-kötelezettségtől függ, ugyanis bizonyos helyzetekben még az adómentes vállalkozóknak is kell áfát fizetniük. Tehát ez az új szabály nem a katásokról szól, de őket is érintheti – emelte ki Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna, a kivállalati adózás szakértője.

Az áfamentesség nem felmentés

Ez pedig azt jelenti, hogy egy katás vállalkozás, átlépve az áfamentesség határát, bármikor érintetté válthat. Sőt, vannak olyan ügyletek, amikor hiába áfamentes a vállalkozó, mégis áfafizetési kötelezettsége támad. Előfordulhat például olyan esetben, ha elad egy, a vállalkozásban használt eszközt. Ebben az esetben áfát kell fizetnie függetlenül attól, hogy egyébként áfamentes vállalkozó. Ez az egyik ok, amiért érdemes minden vállalkozónak regisztrálnia – tanácsolja Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna.

