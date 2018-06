Július elsejétől nagyobb védelmet élveznek az utazók

Jobb tájékoztatás, szélesebb körű felmondási jog, szigorodó szabályok, megfelelő kompenzáció az utazási irodák szerződésszegése esetén – ezt tartalmazza a július elsején hatályba lépő törvénymódosítás.

Széleskörű és közérthető tájékoztatás az utazási csomagoknál és több lehetőség a felmondásra, megfelelő kompenzáció az utazási irodák szerződésszegése esetén. Jelentősen változnak az előírások, amelyek számtalan fogyasztót, és a nyaralásukat is érinthetik, nagyobb védelmet biztosítanak. Ez azokra igaz, akik az utazási szerződést 2018. július elsején vagy azt követően kötik meg, például egy utazási irodával – nyilatkozta a hirado.hu-nak Baranovszky György, a Budapesti Békéltető Testület (BBT) elnöke.

Közölte, nem mindegy, hogy valaki utazási csomagot – az azt jelenti, hogy legalább két különböző típusú utazási szolgáltatást, például személyszállítást és szálláshelyet is igénybe vesz –, amikor is még szigorúbbak az előírások, vagy pedig olyan utazási szolgáltatást vásárol, amely már nem minősül utazási csomagnak, és az előbbinél kevesebb szolgáltatást tartalmaz. Például huszonnégy óránál rövidebb ideig tart az utazás és nem is foglal magában éjszakai szállást.

Panasztétel, kártérítés

Bármilyen fogyasztóvédelmi probléma adódik az utazás során, így például nem megfelelő szobát kaptak, vagy a megígért programok maradnak el, fontos, hogy ne mulasszák el azt azonnal bejelenteni, mivel felelősek a késedelemből eredő kárért. Ezt az utaskísérőnek, ha pedig az utazás során ilyen nincs, akkor a helyszíni szolgáltatónak kell jelezni. Ha a problémát ekkor sem orvosolják, akkor az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt kell azonnal tájékoztatni, amelynél az utazási szerződést megkötötték – fogalmazott a BBT elnöke.

zigorodtak a jogszabályok, amelyek a július elseje után megkötött utazási szerződésekre vonatkoznak

Kiemelte, ilyenkor mindenképp meg kell határozni a panaszosnak egy határidőt arra, hogy a vállalkozás legkésőbb meddig orvosolja a problémát. Ha ez az idő eltelt és ez sem hozott eredményt, vagy pedig a segítséget rögtön megtagadták, akkor a panaszos saját maga intézkedhet, és az utazási irodának állnia kell ennek a költségeit. Ha például nem kaptak tehát megfelelő szobát, ilyenkor egy másik szobát lehet már kivenni, az utazási iroda költségére.

