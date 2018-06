Javult a vevők alkupozíciója az ingatlanpiacon

A fővárosban átlagosan három százalékot, azaz egymillió forintot lehet alkudni a használt lakások árából. A legnagyobb tér az alkura az egyik legdrágább városrészben, az V. kerületben van, ahol akár öt százalékos lehet az árengedmény. A legkevésbé alkuképes lakások pedig a IV. kerületben vannak, azokból mindössze 0,7 százalékos lehet lefaragni.

A lakások drágulása visszafogottabbá vált a fővárosban, a vevők alkupozíciója pedig kis mértékben javult. Hasonló a helyzet az ország többi nagyvárosában is – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. Az ingatlanhirdetési portál az oldalon hirdető magánszemélyektől az eladást követően mindig megkérdezi, hogy mennyiért kelt el a meghirdetett ingatlan, így 2018-ban több ezer tranzakció alapján körvonalazódott az átlagos alku mértéke. A fővárosban az idén átlagosan három százalékot lehetett alkudni az eladott használt lakások árából, ami összegszerűen 1,07 millió forintot jelentett.

Eltérő tendenciák a fővárosban

A különböző kerületekben lakástípustól függően 0,7-5,3 százalék között volt az áralku mértéke. „Ez egy kicsit szélesebb sávot jelent a tavalyinál, akkor ugyanis 2,6-4,6 százalékkal tudták lejjebb szorítani a lakások árát a vevők” – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szerinte az emelkedő ingatlanárak miatt a vásárlók egyre inkább a külső kerületekben keresnek eladó ingatlanokat, illetve olcsóbb ingatlantípusok iránt érdeklődnek, ez pedig korlátozza az alkupozíciójukat is.

„A számokból az is kiolvasható, hogy már nem lehet bármilyen ingatlant bármilyen áron értékesíteni, mivel a drágább kerületekben és a nagyobb értékű ingatlanok értékesítésekor az eladóknak a többet kell engedniük a kínálati árakból” – tette hozzá Balogh László.

A panellakások árából keveset lehetett alkudni

Fotó: MTI

A fővárosi panellakások áraiból idén átlagosan csak 2-2,6 százalékot tudtak lefaragni a vevők. A XV. kerületi paneleknél még ennél is kisebb a vásárlók mozgástere, mindössze 1,5 százalékkal ment lejjebb a végleges eladási ár a meghirdetetthez képest. A budapesti családi házaknál más a helyzet, ezeknél átlagosan akár négy százalékot is elérheti az alku mértéke, de van olyan kerület, például a XX., ahol 6-7 százalékkal is csökkentették az árakat.

