Időigényes és drága az építkezés

Bár nincsenek is sokan, akik most ne készen vennének új építésű társasházi lakást vagy házat, ikerházat, ugyanakkor akadnak még olyanok, akiknek egy családi ház az álmuk a zöldövezetben, és úgy gondolják, önállóan belevágva még akár faraghatnak is költségeken. Mutatjuk, milyen problémák adódhatnak.