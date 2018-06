Mit jelez előre a jövő évi költségvetés?

A biztonságos növekedés és a családok költségvetése – így jellemzi a kormányzat a jövő évi büdzsét, ami viszont az ellenzéki pártok egyike szerint felelőtlen, populista, másik szerint a megszorítások költségvetése, a harmadik szerint pedig fantáziátlan és koncepciótlan. A kabinet ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy minden eddiginél több pénz jut a családok támogatására. Eközben 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 1,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal és 2,7 százalékos inflációval számolnak.

A politikában természetes, hogy a számok mást és mást jelentenek, attól függően, hogy azokat jobbról vagy balról olvassák. Az M1 Szemtől Szembe című műsora – a költségvetés vitája kapcsán – elsősorban nem az amúgy is csak kevesek számára érdekes számokkal, sokkal inkább jelenségekkel, tervezett hatásokkal foglalkoztak a meghívott szakértő vendégekkel: Németh Dáviddal, a K&H Bank elemzőjével és Regős Gáborral, a Századvég Gazdaságkutató munkatársával.



Hosszú távon érdemes a családokat támogatni

Befektetés a jövőbe a családoknak szánt több mint 2000 milliárd forint – vélekedett a Századvég Gazdaságkutató munkatársa. Regős Gábor kifejtette, beruházásra van szükség ahhoz, hogy a családok tudjanak gyermeket vállalni, a demográfiai fordulat pedig nem következik be pár éven belül. Kifejtette, mire azok, akik remélhetőleg majd megszületnek, nem is 1-2-3 év múlva lépnek ki a munkaerőpiacra, hanem 20-25 év múlva.

Németh Dávid úgy vélekedett, a családtámogatást olyan költségvetésbe érdemes beilleszteni, amely fennmarad hosszútávon, hiszen ha csak 1-2 évig tart a családok támogatása, lehet, hogy egy minimális változás történik, de nagyban nem változtatja meg a magyarok gyermekvállalási kedvét.

Ennek ellensúlya a bevételi oldalon a gazdasági növekedés – vélte Regős Gábor, hozzátéve: fontos megemlíteni a gazdaság fehérítését, a korábban kivetett, a fogyasztást terhelő különadókat, és azt is, hogy közben csökkentették a munkát terhelő adókat. Ezzel kapcsolatosan azt mondta, jövőre is csökkennek a munkát terhelő adók, így például a szociális hozzájárulási adó két százalékponttal 2019 júliusától.

A cafetériáról viták még mindenképpen lesznek

Új elemként említette a cafetéria-rendszer átalakítását, ami „értelemszerűen nem tetszik” a munkavállalóknak, mert nem biztos, hogy „jól jönnek ki belőle”. Kifejtette: a kormányzat az elmúlt években „belezsúfolt ebbe a rendszerbe mindent”, így lehetséges a cafetériát készpénzben kérni, munkahelyi ebédre költeni, vagy éppen lakáshitelt törleszteni belőle. Azt mondta, olyan cafeteria elemeket tartalmazott a rendszer, amelynek nem igazán van helye abban, ezért most egy nagyon határozott vágás történt, amelyet meglátása szerint még finomítani kell, hiszen például a munkahelyi étkeztetés hasznos dolog. Kijelentette, viták mindenképpen, változások pedig valószínűleg lesznek még a rendszerben.

Németh Dávid erre úgy reagált: a cafetéria azért lett ennyire népszerű, mert a munkáltató bizonyos témák mentén kedvezőbben tudtak jövedelmet adni a munkavállalóknak, így ha azt kivezetik, bevételcsökkenést jelent a munkavállalók számára, vagy munkabérterhet jelent a munkáltatóknak. Megjegyezte, ha jövőre is 8-10 százalékos béremelést hajtana végre a kormány, nem mindegy, hogy ahhoz még esetleg 2-3 százalékot hozzá kell-e tenni a cafetéria megvágása miatt. Úgy vélekedett, lehet, hogy csökkentik a szociális hozzájárulási adót, vagy azt, hogy korábban csökkentették a társadalmi nyereségadót is, ami csak részben kompenzálta a béremelkedést.

„Tehát a bérdinamika növekedése jóval meghaladja azt, amit adókedvezményben vagy adócsökkentésben tudnak kapni a vállalatok, illetve a termelékenységgel sem tudják ilyen gyosran korrigálni a kiadási oldalon a megnövekedett terheket” – részletezte.

Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy ennek a jelenségnek inflációs vonzata is lehet, ami azt jelenti, hogy a 2,7 százalékos infláció végül 3,5 százalékra nő.

Le kellene faragni a költségvetési hiányt

A biztonsági kiadásokról a K&H Bank elemzője azt mondta: jelentősen nagyobb kiadás jelenleg a honvédelemre megy, méghozzá azért, mert Magyarország szem előtt tartja, hogy megfeleljen a NATO szabályoknak. A költségvetési hiányról úgy vélekedett: jelentősen le kellene faragni, sőt, azt akár korábban is el lehetett volna kezdeni, azonban szükség volt a tartalékok növelésére egy estleges válság miatt.

Forrás: Shutterstock

Regős Gábor erre úgy reagált: azt is nagy előrelépésnek tartja, ha a tartalékot nem költjük el, hiszen abból az ország adósságát könnyen lehet törleszteni. A szakértők egyetértettek abban, hogy a fennmaradó tartalékot adósságtörlesztésre kell felhasználni, illetve Németh Dávid szerint kedvező környezetben a kormány „visszavonhatja kicsit” a támogató politikáját.

Egy esetleges válsággal kapcsolatban azt mondta, nagyon nehéz előre megmondani, hogy mely területen következhet be, és az látható, hogy a lakosság kezdi fogyasztásának a csúcsát elérni, hiszen az eladások nem növekedhetnek örökké, továbbá az is megfigyelhető, hogy az eladások volumene lassulni kezdett. Regős Gábor úgy fogalmazott: „egyszer valami biztos lesz”. Hozzátette, nem muszáj arra gondolni, hogy olyan szintű válság következik, mint ami 2008-ban történt, az is megeshet, hogy a lassulás azt okozza, hogy a gazdaság nem négy százalékkal nő, hanem csak eggyel. Leszögezte: nem lehet a végletekig növekedni.

„Azért is kell a hiányt csökkenteni, akár előbb-utóbb nominálisan és nemcsak GDP arányosan – hiszen GDP arányosan tudott már érdemben csökkenni az elmúlt években –, hogy egy ilyenre felkészüljünk ” – magyarázta.