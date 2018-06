A tervek szerint halad az M44-es építése

A tervek szerint halad az M44-es gyorsforgalmi út építése Kondoros és Tiszakürt között – közölte a Békés megyei Csabacsűdön Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) hétfőn.

Az M44-es Kondoros és Tiszakürt közötti középső szakaszát a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) szóvivőjének tájékoztatása szerint várhatóan 2019 harmadik negyedévében adják át. Dankó Béla elmondta: a Békés megye fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű útszakasz építése során a nyár végére befejeződnek a nagy földmunkálatok, megszűnik a hatalmas teherforgalom, így lényegesen biztonságosabb lesz közlekedni a 44-es főúton.

Az épülő M44-es gyorsforgalmi út Csabacsűd közelében. MTI Fotó: Rosta Tibor

Ismertette, hogy jelenleg az új út nyomvonalát keresztező vasúti pályák felüljáróinak építési munkálatai is zajlanak, Csabacsűdnél például a már elkészült pillérekre hétfőn elhelyezik az áthidaló elemeket. Jól haladnak az építők a Hármas-Körösre tervezett híd beruházásával is – tájékoztatott. Folyik a fémszerkezetek hegesztése, és várhatóan a nyár végén a hídpályát is beépítik, ezt egy szerkezetben készíti el a kivitelező, és úgy csúsztatja a folyó fölé.

Nincs európai pénz a projektben

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője emlékeztetett arra, hogy a teljes nyomvonal kiépítését hazai költségvetési forrásból finanszírozzák. A Kondoros-Tiszakürt közötti 60 kilométeres szakasz nettó 145 milliárd forintba, míg a Kondoros és Békéscsaba közötti 17,5 kilométeres szakasz megépítése 41 milliárd forintba kerül.

Rövidesen megkezdődnek a Tiszakürt és Lakitelek közötti pálya kivitelezési munkálatai is. A 9,9 kilométer hosszúságú út nettó 50 milliárd forintba kerül, de ez tartalmazza a Tiszán építendő kétszer két sávos híd megépítésének a költségét is – tájékoztatott a szóvivő.