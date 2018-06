Hajthatatlanok a magyarok, így könnyen rémálom lehet a nyaralásból

Érdemes külföldi tartózkodásunk, nyaralásunk idejére biztosítást kötni, mert annak hiányában esetenként akár milliós költségünk is keletkezhet. Azonban nem elég megkötni a szerződést, fontos, hogy az erről szóló bizonylatok kéznél legyenek.

A magyar turisták fele nem hiszi, hogy baja eshet külföldön. Csak ez lehet a magyarázat arra, hogy minden második turista utazik és sportol biztosítás nélkül országhatáron túl is – véli Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. kommunikációs igazgatója. A huszonöt biztosítóval szerződött alkusz cég szakértője a hirado.hu-nak elmondta: pedig a biztosítók nem győzik figyelmeztetni az embereket a hazai viszonylatban horribilisnek számító külföldi orvosi beavatkozások költségeire.

Fotó: Shutterstock

Méregdrága ellátás

Sokakat mégsem lehet rábírni még egy olcsó, 2-3 ezer forintos utasbiztosításra sem. Ezek a turisták nem gondolnak arra – vagy nem hiszik el, amíg nem a saját bőrükön tapasztalják –, hogy ha mégis orvoshoz kell fordulni külföldön, a beavatkozások költségét biztosítás híján rajtunk hajtják be, külföldi kórházak magyar profikat bíznak meg a pénz beszedésével. Az eljárás során nincsenek tekintettel az egykori páciensek szociális helyzetére, ezért a megbízó szempontjából sikeres pénzbehajtásba egész családok mehetnek tönkre.

Egy külföldön történt baleset ellátása ugyanis több tízmillió forintba is kerülhet. Még egy egyszerű fogászati ellátás vagy csonttörés is százezrekre rúghat. Hihetetlenül növeli a költségeket, ha például netán helikopteres szállításra is szükség van. Márpedig gyakran van – szögezi le a biztosítási szakértő. S akkor még nem kalkuláltunk egy súlyos sérülést, életmentő műtétet, rehabilitációt, a családtagok kiutaztatását, a beteg hazaszállítását, s az itthoni utókezelések miatti munkából való kiesést – ezek azok a tételek, amelyek miatt a külföldi, zavartalannak indult kikapcsolódás egy átlagkeresetű magyar számára megfizethetetlen, több tízmillió forintos költséggel zárulhat.

Ne bízzunk vakon a bankkártyában

A földrészünkön utazóknak bizonyos védelmet jelent sürgősségi esetekben az Európai Egészségügyi Kártya is, amelyet érdemes kiváltani. Ám tisztában kell lenni azzal, hogy ez csak az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban használható – ami tágabb fogalom, mint az Európai Unió, viszont nem fedi le a teljes kontinenst. Különösen a Balkánra utazóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk, hogy választott úti céljukban elfogadják-e a kártyát. Azt is tartsuk szem előtt, hogy az EEK segítségével csupán azokhoz a szolgáltatásokhoz juthatunk hozzá ingyenesen, illetve esetleg bizonyos önrész megfizetésével, amelyeket az adott ország a saját társadalombiztosítása keretében nyújt állampolgárainak. Az EEK nem tartalmazza a poggyászbiztosítási, jogvédelmi, felelősségbiztosítási fedezeteket, valamint az olyan szolgáltatásokat sem, mint egy esetlegesen szükségessé váló hazaszállítás megszervezése.

Németh Péter szerint kockázatos vakon megbízni a bankkártyás utasbiztosításokban külföldön, ezek többségét ugyanis valamilyen módon, például egy ottani vásárlással be kell élesíteni ahhoz, hogy működjön a szolgáltatás. Ám van olyan bank, amelyiknél előre be kell jelenteni a kiutazást, mert csak így lép életbe a pluszszolgáltatás, amely egyébként sokkal szűkebb körű fedezetet nyújt a balesetekre, mint egy külön kötött utasbiztosítás. Ezért szakértők állítják: teljes körű biztonságot – számtalan helyzetre kártérítést és fedezetet nyújtó szolgáltatást – csak a klasszikus, külön megkötött utasbiztosítás nyújt.

A legtöbb táborozó is védtelen

Iskolai csoportok százai indulnak el akár külföldre is utasbiztosítás nélkül. Szakértők szerint szülők, tanárok, táborvezetők közös felelőssége, hogy a gyerekeknek legyen mindenre kiterjedő, pár száz forintos utas- vagy a belföldön táborozóknak balesetbiztosításuk. A tanulóbiztosítás nem elég.

Nem csoda, hogy meglepte a szülőket a napokban egy budapesti iskola testnevelő tanára, aki a külföldre tervezett osztálykirándulást megelőzően a szülőknek kijelentette: fel sem szállhat a buszra az a gyerek, akinek nem lesz az indulásra utasbiztosítása. A tanár elmagyarázta: nem akar kockáztatni, nem szeretné, ha pár száz forint spóroláson múlna egy sérült gyerek gyors, szakszerű és teljes orvosi ellátása. Előfordult már olyan eset, hogy egy törött kart csak azért nem operáltak meg helyben, mert a több százezer forintos beavatkozásra nem volt pénzügyi fedezet, nem volt biztosítás. Begipszelték a gyerek karját azzal a megjegyzéssel, hogy otthon minél előbb kapja meg a szükséges beavatkozást, mert csak akkor lesz teljes a gyógyulása. Az említett tanár azóta ragaszkodik a gyerekek biztosításához.

Németh a nyári táborok dömpingkínálatából, a jobbnál jobb – és egyre költségesebb – programok mellől is hiányolta a biztosítást, amit akár feltételként is szabhatnának vagy helyben kötéssel felkínálhatnák a szervezők. A szakértő nem vonja kétségbe a szervezők rátermettségét és hozzáértését, ám a profizmus hiányát mutatja, hogy ezt a feltételt kihagyják a biztonsági részletekből.

Még mindig kevesen gondolnak arra is, hogy az itthoni baleset ellátása és a kórházi kezelés ugyan nem kerül pluszpénzbe, de a súlyosabb eseteket követő rehabilitáció horribilis pénzt emészt fel, amire már csak egy baleset- vagy a külföldi utakon az utasbiztosítás nyújt fedezetet, akár több millió forintig is. Tapasztalatok szerint a szülők számára már csak a bajban derül ki, hogy az alanyi jogon járó tanulóbiztosítás a töredékét sem fedezi annak a költségnek, ami egy balesettel jár.

Könnyebb választani

Idén februárban vezették be az új európai uniós biztosítási értékesítési direktívát, amely egyszerűbbé teszi az utasbiztosítások összehasonlítását. Minden biztosító készült egy rövid, képes termékismertetővel, amelyben piktogramokkal magyarázzák el, hogy mire nyújt fedezetet egy adott biztosítás. Az egyes cégek az alapvető tudnivalókat lényegre törően, egyszerűen, röviden összefoglalt tájékoztatókban közlik.

Nem úszik el többé a befizetett útiköltség akkor sem, ha az utazási iroda csődbe megy, júliustól ugyanis egy új biztosításfajta nyújt erre, és a külföldön rekedtek hazautaztatására is garanciát. Ez a védelem azonban semmilyen módon nem helyettesíti a klasszikus utasbiztosítást – hívja fel a figyelmet a Mabisz. Ha tehát július elseje után bárkit baleset ér, beteg lesz, esetleg a poggyászával adódnak gondok, továbbra is csak akkor számíthat a biztosítótársaságok segítségére, ha van utasbiztosítása.

Mennyit ér a biztonság?

Az utasbiztosítás díja az utazás összes költségéhez képest alacsony. Számoljunk utána, mennyit ér a biztonságunk. Külföldre utazáskor az általában több százezer forintos összköltség mellett kiadásaink 2-5 százalékáért már meg lehet venni az utasbiztosítást. Továbbá egy kiegészítő gépjármű assistance szolgáltatással arra az esetre is fel lehet készülni, ha az autó valahol Európában, út közben mondja fel a szolgálatot.

Fotó: Shutterstock

A biztosítási ár egy négytagú család számára például Horvátországban nem több, mint összesen 6-7 ezer forint. A szállodák besorolása alapján a biztosítási csomagokat is 1-től 5-ig lehet csillagozni, s nagyjából ennek megfelelően „szóródnak” a kártérítés összegek, s az is, hogy pontosan mi, mindenre terjed ki.

Az 1–2 csillagos biztosítást naponta és utasonként 160-180 forint közötti díjért lehet „megvenni”, s ennyiért nagyjából 2-3 millió forintos kártérítést garantálnak a szolgáltatók egy esetleges balesetre és annak ellátására. A 3–4 csillagos biztonságért naponta 300-400 forintot kell fizetni, s 10-12 millió forintos kártérítésben lehet bízni. Az exkluzív 5 csillagos csomag személyenként 700-1000 forintba kerül naponta, s ezért a kártérítés már a „csillagos ég”, 50-100 millió forint is lehet.

Németh Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyes csomagok megkötése előtt érdemes gondosan tanulmányozni a kiválasztott biztosító ajánlatát, mert nehogy később meglepetés érjen bárkit is.