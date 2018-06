Nyáron célszerű az időarányos szabadságot kiadni

Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek vannak elmaradva a szabadságok időarányos kiadásával. Mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban nem csupán az elmaradások pótlásáról célszerű intézkedni, hanem az éves szabadságkeretek további csökkentéséről is – figyelmeztet a Trenkwalder.

Korlátozások nélkül csupán az életkor szerint járó – a kortól függően 1–10 napnyi – pótszabadságot enged átvinni a következő évre a munka törvénykönyve (Mt.), ám ezt is évente külön megállapodásban kell lefektetnie a feleknek. Ezért a cégeknek már most célszerű megnézniük, hogy munkavállalójuk hol tart az idei szabadságkeretének felhasználásában – javasolja a Trenkwalder.

Gondot jelenthet a szabadság bennragadása

„Az év végéhez közeledve különösen azoknál a cégeknél okozhat problémát a szabadságok bennragadása, amelyek időszakos csúcsszezonja éppen az év utolsó hónapjaira esik. Ilyen a kereskedelmi, szállítmányozási, de a termelő cégek jelentős része is – mondta Hujber Tibor, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója. – Kiemelten érintettek a kisebb vállalkozások, ahol a munkavállalók kisebb létszáma miatt nehezebb is megoldani a szabadságolások miatt szükségessé váló helyettesítéseket. A munkaerőhiány súlyosbodása miatt ugyanakkor a nagyobb vállalatoknál is könnyen okozhat az év végére problémát a szabadságok kiadása miatt szükséges helyettesítések megoldása.”

Hét munkanapról rendelkezhet a dolgozó

A munkavállalónak szintén érdeke, hogy folyamatosan nyomon kövesse, mennyi kivehető szabadsága maradt. A szabadságkeretéből ő ugyanis mindössze hét munkanapról rendelkezhet szabadon, a többiről a munkáltató dönti el, mikor adja ki azt.

