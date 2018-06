Nem minden mobilra van cseregarancia

Nem mindegy melyik ország piacára szánt mobiltelefont vásárolunk. Ha a készüléket nem a magyar piacra szánták, akkor nincs magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, és menü, nincs gyártói, csak forgalmazói garancia a készülékre.

Számos panasz érkezett az utóbbi időben a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) mobiltelefon vásárlásokkal kapcsolatosan. A legtöbb panasz arról szólt, hogy a mobiltelefonhoz nem volt magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, sem magyar nyelvű menü. Sőt, nincs gyártói, csak forgalmazói garancia.

A FEOSZ közölte, mindegyik panasz alapja az, hogy olyan mobiltelefont vásároltak Magyarországon, amiket nem magyarországi piacra szántak, de ezt a fogyasztók a vásárláskor nem vették észre, mert az eladáskor erre nem hívták fel a figyelmüket. A vásárlások legtöbbször webáruházban történtek, vagy kisebb boltokban. A nagy hírközlési szolgáltatók által értékesített telefonok esetében ilyen jellegű panasz még nem érkezett.

Kínai nyelvű menü

Amikor szembesül a vásárló azzal, hogy nincs magyar nyelvű menü, így azt be sem lehet állítani, a kereskedő válasza az, hogy nem is ígértek ilyet a hirdetésben. Azért olcsóbb a telefon, mert nagy tételben vásároltak más piacra szánt készülékeket. Vigye el a vásárló egy szakemberhez a telefont, aki majd megoldja ezt a problémát, vagy használja az angol nyelvű menürendszert – fejtette ki a FEOSZ. Közölték, olyan szélsőséges eset is előfordult, ahol kizárólag kínai nyelven volt elérhető a menü, azonban itt a vevő volt figyelmetlen, mert a hirdetés ezt tartalmazta, csak nem olvasta végig a tájékoztatót a vásárló.

