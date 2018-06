Újabb jegybanki tiltás és bírság

Mintegy 7,5 millió forint bírságot szabott ki a jegybank az Ingatlan Hasznosító és Befektető Ingatlanbankár Kft.-re engedély nélküli követelésvásárlási tevékenység miatt.

Piacfelügyeleti eljárást folytatott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) annak tisztázására, hogy a budapesti Ingatlan Hasznosító és Befektető Ingatlanbankár Kft. végzett-e üzletszerűen, a jegybank engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatásnak minősülő követelésvásárlási tevékenységet.

A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy a társaság üzletszerű tevékenysége keretében – azaz rendszeresen, nyereség érdekében, előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésével – több pénzügyi intézménytől is vásárolt vállalati követeléseket az áttekintett mintegy 2,5 éves időszakban. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett/rendelkezik az e tevékenység végzéséhez szükséges felügyeleti engedéllyel – tájékoztatott az MNB.

Közölték, az MNB mindezek alapján ma publikált határozatában engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt 7,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta az Ingatlan Hasznosító és Befektető Ingatlanbankár Kft.-t, s azonnali hatállyal megtiltotta a jogosulatlan tevékenység folytatását. A társaság tevékenységével összefüggésben az MNB már a piacfelügyeleti eljárás közben feljelentést tett.

Több ezer ellenőrzés

Emlékezetes, a jegybank 2015-ben több mint négyszáz itthoni pénzügyi intézményt kötelezett rendkívüli adatszolgáltatásra azok eladott követelései kapcsán. Ennek nyomán több ezer engedményezési ügyletet és követelésvásárlót ellenőrzött, tucatnyi piacfelügyeleti eljárást indított, amelyek következtében már 2016-tól több felügyeleti intézkedést is hozott. A jogosulatlan követelésvásárlókra vonatkozó vizsgálatsorozat végéig az MNB mintegy 500 millió forint bírságot szabott ki engedéllyel, regisztrációval e tevékenységre nem rendelkező társaságokra, s emellett számos büntetőfeljelentést is tett.

Az MNB e vizsgálatsorozat lezárultát követően is folyamatosan figyelemmel kíséri a követelésvásárlási tevékenységet végző társaságokat. Ha szükséges – mint történt ez ebben az esetben is –, a jegybank a további egyedi ügyekben is meghozza a szükséges intézkedéseket. Az MNB egyébként korábban vezetői körlevélben is felhívta e piaci szereplők figyelmét arra: a velük szerződő jogosulatlan követelésvásárlók részéről akár egyetlen követeléscsomag megvásárlása, vagy több esztendőn át naptári évente egy követelés megvétele, illetve egy évben akár már két követelés megvásárlása is üzletszerű pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek minősülhet.