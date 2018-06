Lenyomták a Trónok harcát a fesztiválok és koncertek

A divat és a különböző „kütyük” iránt érdeklődik leginkább a fiatalok többsége. A divat a nők 85 százalékát érdekli, de a férfiaknál is 65 százalékos ez az arány. A zenei koncertek és fesztiválok pedig népszerűbbek a 19-29 évesek körében, mint a Trónok harca vagy a Star Wars – derül ki a K&H ifjúsági indexéből. A kutatás szerint a pénzügyi kérdésekre a fiatalok 57 százaléka nyitott.

Meglepő eredményeket is hozott a K&H ifjúsági indexe, amely arra kereste – többek között – a választ, hogy milyen témák iránt érdeklődnek leginkább a 19-29 éves korosztály tagjai. E szerint a legnépszerűbb téma a körükben az öltözködés és a divat. Az is várható volt, hogy a nők túlnyomó része, 85 százaléka fogékony ez a kérdéskör iránt. Az viszont figyelemre méltó, hogy férfiaknál is nagyon magas, 65 százalékos ez az arány. A különböző elektronikai készülékek, „kütyük” a férfiak 80 százalékát hozza lázba, de a nők 63 százaléka számára is érdekes.

Zsebre megy

Kedvező, hogy a fiatalok többsége nyitott a pénzügyi kérdések, a bankkártyák, -számlák, megtakarítások iránt. Ezek a témák az átlagnál jobban érdekelték a fiatalokat, 57 százalékuk számára fontosak. A diákok körében még népszerűbbek a pénzügyi témák, 71 százalékuk tartotta ezeket izgalmasnak. A pénzügyi kérdések az alacsony végzettségűek kevesebb, mint felét kötik le, míg a diplomások sokkal fogékonyabbak irántuk, 69 százalékos arányban kísérik figyelemmel.

Népszerűbbek a koncertek és fesztiválok, mint a Star Wars vagy a Trónok harca

Shutterstock fotó

A K&H tapasztalatai szerint a fiatalok körében egyre népszerűbbek az olyan innovatív pénzügyi szolgáltatások, mint a tavaly bevezetett mobiltárca, amellyel bankkártya fizikai jelenléte nélkül, NFC funkcióval rendelkező okostelefonnal lehet kényelmesen, egyszerűen és biztonságosan fizetni. A mobiltárca-használók idén március végéig 152530 alkalommal fizettek a telefonjukkal.

