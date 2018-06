Hazai sikerek külföldi tapasztalattal

Egyre több külföldön tanuló és dolgozó fiatal tér vissza Magyarországra, és az elért sikereiket, munkatapasztalataikat itthon kamatoztatják – derült ki a Kkvház magyar gazdaság versenyképességéről tartott eseményén.

Gulyás József, a Kkvház Zrt. vezérigazgatója szerint fontos az, hogy a magyar fiatalok tapasztalatot szerezzenek, illetve megforduljanak olyan kultúrákban, gazdasági kultúrákban, társadalmakban, amelyekben hasznos tapasztalatokat szerezhetnek, és visszatérve hazánkba, profitot tudnak termelni a kint megszerzett tudással – hangzott el az M1 Forint, fillér című műsorában.

A nyelvtudást és a külföldi tapasztalatszerzést egy Pest megyei épületgépészettel foglalkozó vállalkozásnál is sikerrel hasznosítják. Az ügyvezető szerint megéri jól megfizetni a szakképzett alkalmazottakat.

Csuri Ferenc, a Kludi szerelvények Kft. ügyvezetője elmondta: pár évet dolgoznak külföldön a fiatalok, majd visszajönnek, és megkérik az árát a munkakultúrájuknak. Véleménye szerint amennyiben ez így folytatódik, egyértelmű béremelkedésekkel járhat, illetve költségemelkedéssel is, azonban a munkaadó oldalán a költségemelkedést egy igen jelentős hatékonyságnövekedés ellensúlyozza.

Fontos a szakmai tapasztalat

A karrier szempontjából fontos, hogy szakmai tapasztalatot gyűjtsünk a hazaitól eltérő munkakörnyezetben – véli Bán Teodóra. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője szerint ha valaki úgy indul el külföldre, hogy arra gondol, hazatérésekor mennyi mindent tud majd hasznosítani, mindenképp visszatér Magyarországra – fogalmazott.

Számos vállalkozó merített már ötletet a külföldön szerzett tapasztalataiból.

Kerékgyártó Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának oktatója szerint ha a fiatalok elmennek Nyugatra, ahol új termékeket, új technológiákat, új eljárásokat látnak, abba beletanulnak, majd hazajönnek, szerencsét próbálhatnak, hogy új vállalkozásba kezdjenek. Az oktató szerint erre a mai magyar gazdasági környezet alkalmas. Hozzátette: az elmúlt években az üzleti környezet sokat javult, tehát manapság vállalkozást alakítani könnyű.

Számos pénzügyi forrás támogatja a kezdést

A kezdő vállalkozások számára is elérhető kockázati tőke mellett számos pénzügyi forrás áll a cégek rendelkezésére. A tartósan alacsony jegybanki alapkamat hosszú távon is kiszámítható hitelezést biztosít.

Kerékgyártó Gábor elmondta: egyrészt vannak államilag támogatott programok, másrészt pedig csökkentek a hitelkamatok. Tehát a tíz évvel ezelőtti 15 százalékos kamat kitermeléséhez képest most már 4-7 százalékot kitermelni könnyebb.

Az elmúlt években előtérbe került az adóhatóság támogató szerepe is. Ez azt jelenti, hogy bírságolás helyett egy úgynevezett támogató eljárásban hívják fel a vállalkozók figyelmét az esetleges hiányosságokra. Emellett a kezdő vállalkozókat is segítő mentorprogramot is igénybe vehetik az érintettek.

Csökkentik a vállalkozói bürokráciát

A kormányzat törekszik arra, hogy leszorítsa a vállalkozói bürokráciát a kezdő vállalkozóknál. Az új vállalkozói mentorprogramban a törvény kötelezi a NAV-ot, hogy hat hónapon keresztül az új vállalkozókat mentorálja, segítse, az adózás, az adóbevallások és az ellenőrzés területén.

A hazai gazdasági környezet erősödése, az Európában is egyedülálló családtámogatási rendszer és az elmúlt években tapasztalható béremelések egyre több fiatalt ösztönöznek arra, hogy visszatérjen Magyarországra.